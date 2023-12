Wann kommt die Müllabfuhr? Hier kriegen Mülheimer Antworten

Mülheim Welche Tonne muss wann raus? An welchen Tagen öffnet der Wertstoffhof? Diese und weitere Fragen von Mülheimern beantwortet die MEG ausführlich.

Der Abfallkalender der MEG beantwortet seit Jahren Fragen wie diese: Wann wird meine Mülltonne abgeholt? An welchen Samstagen öffnet der Wertstoffhof und wann kommt der Abholservice? Ab sofort, so die Entsorgungsgesellschaft, liegt der kostenlose Kalender in ausgewählten Service-Centern und Geschäften in der Stadt aus.

Papierlose Alternativen zu dem Kalender bieten die App und die Website (www.mheg.de). „Seit dem Relaunch der Website steht der Online-Kalender im sogenannten Abfall-Navi auf der Startseite der Website zum Download bereit“, erklärt das Unternehmen. Die Abfall-Kalender sind in Absprache mit der Stadt in folgenden Service-Centern und Geschäften erhältlich:

Bürgeragentur, Schollenstraße 2

Bürgeramt, Löhstraße 22-26

Bürgerservice der MEG, Pilgerstraße 25

Diamond Tabak, Bülowstraße 89

Edeka Kels, Kleistraße 26

Edeka Paschmann im Forum, Hans-Böckler-Platz

Edeka Paschmann, Bülowstraße 93

Edeka Paschmann, Düsseldorfer Straße 120a

Edeka Paschmann, Luxemburger Allee 32

Edeka Paschmann, Mannesmannallee 31

Edeka Paschmann, Hafencenter, Weseler Straße 30

Edeka Schroers, Zeppelinstraße 14

Eisenwaren Fülling, Duisburger Straße 151 bis 155

Hagebaumarkt, Weseler Straße 93

Kolumbus-Apotheke, Sunderplatz 1

Lotto Büker, Honigsberger Straße 76

Lotto Goertz, Düsseldorfer Straße 38

Lotto Laibach, Kriegerstraße 32

Lotto Mattke, Steinkampstraße 49

Lotto Schlubeck, Oberhausener Straße 165

Lotto Skora, Hingbergstraße 319

Lotto Uhlmann, Friedhofstraße 16

MST/Touristinfo, Schollenstraße 1

Plönes Haustechnik, Kölner Straße 401

Rewe, Aktienstraße 322

Rewe Geisler, Heidestraße 25

Rewe Lenk, Düsseldorfer Straße 239

Tabak Budde, Aktienstraße 282

Tepel am Markt, Löhberg 30

Wäscherei Raczak, Mintarder Dorfstraße 1A

Müll in Mülheim - lesen Sie auch:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim