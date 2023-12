Wein-Event in Mülheim: „Die Nacht kann durchgetanzt werden“

Julian Schick organisiert die Veranstaltungsreihe „Wein Doch“ in der Alten Dreherei in Mülheim.

Mülheim Die Mülheimer Eventreihe „Wein Doch“ macht keine Winterpause. Im Gegenteil. Die nächste Party in der Alten Dreherei soll Besonderes bieten.

Ende April hat Julian Schick in Mülheim die neue Veranstaltungsreihe „Wein Doch“ gestartet. Und nun, gegen Ende des Jahres, ist für ihn klar: Es war eine gute Idee. „Für mich war es sehr erfolgreich“, sagt Schick. Daher wird keine Winterpause eingelegt. Die Events mit verschiedenen Weinsorten, Foodtrucks und Musik finden jeweils am vierten (nicht zwingend am letzten!) Donnerstag im Monat in und vor der Alten Dreherei statt.

Auch zwischen den Jahren gibt es einen „Wein Doch“-Termin - am Donnerstag, 28. Dezember, ab 18 Uhr. Diesmal mit offenem Ende, sagt Schick, der auch den Laden „Good Life“ am Mülheimer Rathausmarkt betreibt, in den früheren Geschäftsräumen von Elektro Folkenborn. Zwei DJs legen am 28. Dezember auf, in der Alten Dreherei wird eine größere Tanzfläche aufgebaut, „die Nacht kann durchgetanzt werden“. Im Angebot sind 13 verschiedene Weine von jungen Winzer aus deutschen Anbaugebieten, der Saison entsprechend soll es auch roten und weißen Glühwein geben, Limonade und Bier. Zwei Foodtrucks liefern Verpflegung. Der Eintritt ist frei.

Mülheimer Eventreihe „Wein Doch“ soll auch 2024 weiterlaufen

Mit der Winterparty möchte sich Julian Schick bei den Mülheimerinnen und Mülheimern für „eine tolle Saison 2023“ bedanken. Er sagt: „Im Sommer haben wir Besucherzahlen von bis zu 900 Gästen verzeichnen können.“ Daher soll die Reihe „Wein Doch“ auf jeden Fall im kommenden Jahr mit regelmäßigen Events fortgesetzt werden. Aktuelle Termine und Infos auf der Website wein-doch.net oder auf Instagram (#weindoch_mh).

