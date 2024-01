Sowohl für die kleinen Gäste als auch für die großen Gäste, gibt es in Mülheims Stadthallengarten am Wochenende was zu erleben und zu probieren.

Freizeit Winter-Grillen an Mülheims Stadthalle: Was Besucher erwartet

Mülheim Essen und Trinken für jeden Geschmack, Live-Musik und Party: Das und mehr steht am Wochenende beim Winter-Grillen der Medl an. Die Details.

Wer für das Wochenende noch keine großen Pläne hat, für den dürfte sich ein Halt an der Stadthalle lohnen. Die Medl lädt dort am Samstag, 27. Januar, sowie am Sonntag, 28. Januar, zum winterlichen Angrillen in den Stadthallengarten ein.

Los geht es am Samstag um 13 Uhr, Besucherinnen und Besucher dürfen sich über eine üppige Auswahl an Speisen und Getränken freuen. Neben klassischem Grillgut wie Bratwurst und Pulled Pork, so die Veranstalterin, werden unter anderem Knödelvariationen, Flammkuchen und Eintopf angeboten. Zum Dessert oder einfach zwischendurch locken Bubble-Waffeln. Neben dem gastronomischen Angebot gibt es eine gemütliche Lounge mit kuscheligen Decken, für die Aktiveren unter den Gästen aber auch die Möglichkeit, sich im Biathlon auszuprobieren. Die jüngsten Besucher erwarten ein Zirkuszelt, Kinderschminken und eine Würfelwand.

Mülheimer Stadthallengarten wird zum Veranstaltungszentrum

Für die musikalische Unterhaltung bei dem winterlichen Event sorgen am Samstag gleich drei verschiedene Acts: Ab 14 Uhr steht das „Acoustic Cover Duo“ auf der Bühne, ehe ab 19 Uhr „Granufunk“ übernimmt. Ab 22 Uhr geht es mit einem DJ im Ruhrfoyer in den Endspurt, die Medl setzt auf echte Partystimmung zum Ausklang des Abends.

Am Sonntag wird ab 12 Uhr der Grill angeworfen, ehe um 18 Uhr Schluss ist. Auf der Bühne steht ab 13 Uhr die Band „Poppymoon“ und 15 Uhr geht es mit Simon Sandmann weiter.

