Mülheim Lange haben Schüler der Mülheimer Klostermarkt-Grundschule darauf gewartet: Ab Dienstag müssen Autofahrer an der B1 hier runter vom Gas.

Der Abschnitt an der Kölner Straße zwischen Klostermarkt und Straßburger Allee war schon eine ganze Weile wegen möglicher Maßnahmen zur Geräuschminimierung im Gespräch. Auch Schüler der anliegenden Klostermarktschule haben darauf gewartet. Doch obwohl die Sache schon im Dezember vergangenen Jahres konkret angekündigt wurde, brauchte es für ein Tempo 30 noch knapp zwölf Monate. Ab Dienstag, 5. Dezember, soll es so weit sein.

Dabei sind es gerade einmal 550 Meter, auf denen Autofahrer vom Gas gehen müssen. Allerdings mitten auf einer viel befahrenen Bundesstraße von - wie die Stadt einräumt - für den Mülheimer Straßenverkehr von „herausragender Bedeutung“ sei. In dem bald geschwindigkeitsbegrenzten Bereich zwischen Straßburger Straße und Mintarder Straße sind täglich etwa 23.000 Fahrzeuge unterwegs.

Grüne Welle nur noch in einer Richtung möglich

Allerdings stehen nicht nur die Grundschule, sondern auch viele Wohnhäuser relativ nah an der Straße. Und das bedeutet: viel Lärm. Bis zu 70 Dezibel am Tag und 60 in der Nacht sollen hier überschritten werden. „Grundsätzlich kommen für den Lärmschutz im Straßenverkehr mehrere Maßnahmen in Betracht“, teilt die Stadt mit. Doch in diesem Fall sei Tempo 30 die einzige Maßnahme, die den Lärm von der Straße reduzieren könne.

Die kurze Strecke hat größere Auswirkungen: Da die Ampeln aktuell noch auf normale Stadtgeschwindigkeit von 50 km/h ausgelegt sind, müssen auch die Signalschaltungen angepasst werden. Sonst würden wohl die Verkehre an den Kreuzungen zur Straßburger Allee und Mintarder Straße ungünstig zusammentreffen. Allerdings wird die Grüne Welle künftig nicht mehr in beide Richtungen möglich sein: Wer aus Selbeck oder Saarn in Richtung Menden unterwegs ist, muss künftig an der Kreuzung Mintarder Straße halten.

