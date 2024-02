Zweite Pflegeschule in Mülheims Parkstadt eröffnet

In der Parkstadt, auf dem ehemaligen Tengelmann-Areal in Mülheim, hat die Katholische Schule für Pflegeberufe eine Dependance eröffnet.

Mülheim Verstärkung für die Pflege: Essener Bildungsinstitut eröffnet zusätzlichen Standort in Mülheim. Mit spezialisierter Lehre gegen Fachkräftemangel.

In der Parkstadt ist eine weitere Stätte zur Ausbildung von Pflegekräften entstanden - auch, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Neu hinzugekommen ist nun ein Standort der in Essen beheimateten Katholischen Schule für Pflegeberufe, nachdem auf dem ehemaligen Tengelmann-Areal bereits vor etwa einem Jahr das Institut für Pflege und Gesundheitsberufe (IPG) unter dem Dach der Contilia-Akademie eröffnet hatte.

Aktuell durchlaufen die ersten Teilnehmenden in der neuen Dependance der Katholischen Schule für Pflegeberufe Fort-und Weiterbildungen, etwa Anerkennungskurse für Menschen, die ihre Berufsabschlüsse im medizinischen Bereich im Ausland erworben haben und deren Qualifikation in Deutschland nicht anerkannt wird, wie Leon Kalhöfer von der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen gGmbH berichtet. „Zu zwei Dritteln sind unsere Klassen aktuell gefüllt.“ Wenn in den kommenden Monaten die nächsten Klassen an den Start gehen, lernen an dem neuen Ausbildungsinstitut bis zu 150 angehende Pflegekräfte auf rund 600 Quadratmetern.

Pflegeschüler werden in Mülheim zu anästhesie- und operationstechnischen Assistenten

Dann beginnen auf dem Parkstadt-Campus in den neuen Räumen der Katholischen Schule für Pflegeberufe unter der Leitung von Elia Garcia auch erstmalig die Ausbildungsgänge zur/zum anästhesietechnischen Assistent/in (ATA) und zur/zum operationstechnischen Assistent/in (OTA) an der eigens dafür geschaffenen ATA/OTA-Schule.

In den komplett digital und modern ausgestatteten Räumlichkeiten sollen zudem Fort- und Weiterbildungen für Praxisanleiter und Alltagsbegleiter angeboten werden, kündigt der Träger an. Mit dem benachbarten Institut für Pflege und Gesundheitsberufe (IPG) stehe man in intensivem Austausch.

An ihrem Standort in Essen bildet die Katholische Schule für Pflegeberufe bereits Pflegefachassistent/innen und Pflegefachfrauen und -männer aus.

Die Räumlichkeiten der Mülheimer Dependance können künftig auch für Tagungen, Konferenzen, Seminare und weitere Anlässe gebucht werden, stellt die Katholischen Schule für Pflegeberufe in Aussicht. Informationen unter kks-essen.ruhr.

