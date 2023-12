192 Seiten, die alle Fans von Oberhausen in den Bann ziehen

Oberhausen Das Jahrbuch Oberhausen gilt als gedrucktes Markenzeichen. Nun liegt eine neue Ausgabe vor. Darauf können sich Oberhausen-Fans freuen.

Diese publizistische Tradition währt bereits vier Jahrzehnte. Jetzt liegt eine neue Veröffentlichung vor: Das druckfrische Jahrbuch „Oberhausen ‘24“, der inzwischen 41. Band dieser seit dem Jahr 1984 erscheinenden Reihe, präsentiert eine facettenreiche lokal geprägte Themenpalette.

Im frisch renovierten Ratssaal an der Schwartzstraße, dem im Buch übrigens eine eigene Story gewidmet ist, hat nun Verleger Hajo Plitt die ersten Exemplare an Oberbürgermeister Daniel Schranz und an den Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse Oberhausen, Oliver Mebus, übergeben.

Im Jahrbuch finden sich vor allem Geschichten über die netten Menschen, die unsere Stadt so liebenswert machen. Oberbürgermeister Daniel Schranz

„Ich freue mich auf und über das neue Jahrbuch, weil es einmal mehr in so kompakter wie unaufgeregter Form Interessantes, Schönes und Spannendes aus Oberhausen in Wort und Bild präsentiert“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schranz. Zwischen den beiden Buchdeckeln des Jahrbuchs finde sich jede Menge Lesestoff mit Geschichten über Kultur und Natur, Wirtschaft und Ehrenamt; vor allem gehe es in der Publikation um „die netten Menschen, die unsere Stadt so liebenswert machen.“

„Oberhausen ’24“ ist insgesamt 192 Seiten stark. Es zeigt die Stadt und das Stadtleben in vielen bunten Facetten. Die Texte stammen von Oberhausener Journalisten.

Bildgeschichte: Oberhausen in den vier Jahreszeiten

Zu sehen sind aber auch eindrucksvolle Fotografien von Profis aus der Stadt. So waren für WAZ-Fotograf Gerd Wallhorn die vier Jahreszeiten die Inspiration für eine Bildgeschichte gleich zu Beginn des neuen Jahrbuches. Eindrucksvoll eingefangen hat Wallhorn die Kältestarre des Winters ebenso wie das warme Erwachen des Frühlings, die Reife des Sommers und die Vergänglichkeit des Herbstes.

Gekonnt hat Fotograf Gerd Wallhorn die Kältestarre des Winters auf diesem Oberhausener Motiv für das neue Jahrbuch eingefangen. Foto: Gerd Wallhorn / Jahrbuch Oberhausen

„Oberhausen ‘24“ berichtet über Kathrin Mädler, die erste Frau in der Intendanz am Theater Oberhausen, und über die beliebte Kleinkunst-Preisträgerin „La Signora“ Carmela de Feo. Weitere Themen sind beispielsweise das Museum des Moped-Clubs Neumühl an der Waldteichstraße in Holten, der umstrittene Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen, die Audio-Walks auf dem Tackenberg über die Jugenderinnerungen des bekannten Autors und Schriftstellers Ralf Rothmann, die aktuelle Kriegslage in Oberhausens Partnerstadt Saporishja und die Situation der in Oberhausen lebenden Flüchtlinge aus der Ukraine. Auch das anstehende 70-jährige Jubiläum der Internationalen Kurzfilmtage und eine Vorschau auf die neue Gasometer-Ausstellung „Planet Ozean“ zählen zur Themenpalette.

Viel Platz gehört im neuen Jahrbuch auch dem Sport: Vorgestellt werden etwa Schiedsrichter aus Oberhausen („Zwischen Polizeischutz und Fingerspitzengefühl“) und der Hobby-Radfahrer Björn Wentz, der die 251-Kilometer-Strecke des ältesten Radrennens der Welt Lüttich-Bastogne-Lüttich bewältigt hat.

Jahrbuch kostet 18,90 Euro und ist im Buchhandel erhältlich

Herausgeber des neuen Jahrbuchs ist die Printpublisher Plitt GmbH in Zusammenarbeit mit der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung und mit freundlicher Unterstützung der Sparkassen-Bürgerstiftung. „Oberhausen ‘24“ kostet 18,90 Euro und ist im Oberhausener Buchhandel sowie in den beiden Tourist Informationen am Hauptbahnhof und im Westfield Centro erhältlich. Alle 40 Vorgängerbände des Jahrbuches sind komplett online auf der städtischen Internetseite unter www.oberhausen.de/jahrbuch zu finden.

