Unter anderem an dieser Kreuzung in Oberhausen (am oberen Bildrand) finden Arbeiten an der Ampelanlage statt.

Unfallgefahr An drei Kreuzungen in Oberhausen fallen die Ampeln aus

Oberhausen Noch vor Weihnachten finden an mehreren Straßen in Oberhausen Arbeiten an den Ampelanlagen statt. Hier gibt es die Details.

An drei Kreuzungen in Oberhausen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in den Tagen vor Weihnachten besonders achtsam sein. Wie die Stadt mitteilt, werden die Ampelanlagen noch vor den Feiertagen gewartet. Das heißt: Die Ampeln werden in dieser Zeit nicht funktionieren. Es gelten dann die jeweiligen Verkehrsschilder vor Ort.

Betroffen sind folgende Straßen in Oberhausen:

An der Kreuzung Mülheimer Straße/Konrad-Adenauer-Allee/Essener Straße/Duisburger Straße – auch bekannt als Werksgasthaus-Kreuzung – finden die Arbeiten am Freitag, 15. Dezember 2023, zwischen 5 und 6.30 Uhr morgens statt.

An der Dorstener Straße/Teutoburger Straße (Freitaler Platz) leuchten die Ampeln nicht am Donnerstag, 21. Dezember 2023, ebenfalls zwischen 5 und 6.30 Uhr.

Ebenfalls gewartet werden die Anlagen an der Mülheimer Straße/Danziger Straße zur gleichen Uhrzeit am Freitag, 22. Dezember.

Die Stadt bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, „besondere Rücksicht auf Fußgängerinnen, Fußgänger, Radfahrende und mobilitätseingeschränkte Personen zu nehmen“.

