Anonymer Tipp führt Polizei Oberhausen zu Cannabis-Plantage

Oberhausen Fahnder der Polizei Oberhausen haben im Stadtteil Osterfeld eine große Drogenplantage entdeckt. So ist der Ermittlungserfolg gelungen.

Die Polizei Oberhausen hat in einem Wohnhaus im Stadtteil Osterfeld knapp 600 illegale Cannabispflanzen entdeckt. Ein Tippgeber spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Nach einem anonymen Hinweis zu einem möglichen Drogenhandel sind Einsatzkräfte der Polizei am Freitag, 2. Februar, um 9.37 Uhr zur Arminstraße nach Osterfeld geeilt. Die Beamten klopften an der seitlichen Eingangstür einer Doppelhaushälfte an. Daraufhin habe ein 27-jähriger Mann albanischer Herkunft den Polizisten die Tür geöffnet, berichtet die Polizeipressestelle. Bei der folgenden Begehung seien im Eingangsbereich des Wohnhauses mehrere Wärme- bzw. Belüftungsschläuche vorgefunden worden, heißt es weiter. Im Zuge der weiteren Ermittlungen entdeckten die Polizisten dann knapp 600 Cannabispflanzen, die in dem Haus über sieben Räume verteilt waren.

Richter erlässt Haftbefehl gegen 27-jährigen Verdächtigen

Der 27-Jährige Mann ist vor Ort festgenommen worden. Die Cannabis-Pflanzen sind sichergestellt worden. Der zuständige Richter in Duisburg hat am Samstag, 3. Februar, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg und das Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen ermitteln in dem Fall noch weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen