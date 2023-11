Anreise zum Sting-Konzert: Arena mit deutlicher Empfehlung

Sting zückt in der Arena Oberhausen seine Gitarre! Der Megastar tritt am Donnerstag, 23. November, in einer ausverkauften Konzerthalle auf.

Oberhausen. Am Donnerstag singt Megastar Sting in der Arena Oberhausen. Durch den Weihnachtsmarkt am Centro droht eine komplizierte Anreise zur Konzerthalle.

Megastar Sting unternimmt den nächsten Anlauf: Am Donnerstag, 23. November, führt die „My Songs Tour“ den Briten zum ausverkauften Konzert in die Rudolf-Weber-Arena. Neben dem Centro Oberhausen werden 12.000 Fans erwartet.

Doch bevor der ehemalige Police-Sänger mit Songs wie „Every Breath you take“, „Shape of my Heart“ und „Roxanne“ loslegen kann, müssen Fans zur Konzerthalle gelangen. Und das könnte komplizierter werden als sonst.

Die Arena-Organisatoren haben sich früh über ihre Social-Media-Kanäle an Besucherinnen und Besucher gerichtet: „Wir empfehlen eine frühzeitige Anreise, da aufgrund des Weihnachtsmarktes am Westfield Centro mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.“

Arena Oberhausen: Weihnachtsmarkt, Shopping und Sting-Konzert

Da neben den knapp 140 Weihnachtshütten vom Platz der Guten Hoffnung bis zum Luise-Albertz-Platz auch das Einkaufszentrum zum Vorweihnachtsgeschäft lockt, könne es zu teilweise massiven Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Rudolf-Weber-Arena kommen. Das Centro schließt die Läden am Konzertdonnerstag um 20 Uhr. Beim Weihnachtsmarkt ist um 21 Uhr Schicht. Das Sting-Konzert beginnt um 20 Uhr.

Wer beim Sting-Konzert dabei ist, sollte also nicht auf den letzten Drücker anrollen. Die Konzerthalle an der Arenastraße 1 öffnet bereits um 18.30 Uhr die Türen.

Weiter heißt es bei den Arena-Empfehlungen: „Bitte beachten Sie bei Anreise mit dem Pkw unbedingt das Verkehrsleitsystem in der Neuen Mitte und nutzen Sie alle verfügbaren Parkbereiche.“ Rund um das Centro existieren rund 14.000 kostenlose Parkplätze, die allerdings von Besuchern aller umliegenden Attraktionen genutzt werden.

Arena Oberhausen: Mit dem Bus dauert es vom Hauptbahnhof fünf Minuten

Eine Alternative: Mit Bus und Straßenbahn gelangen Fans in fünf Minuten vom Oberhausener Hauptbahnhof (Busteig 1) bis zur Arena Oberhausen (Haltestelle Neue Mitte). Doch auch in den Bussen könnte es zu den Stoßzeiten voll werden.

Wer eine Tasche oder einen Rucksack mit sich führt, muss die vorgegebenen Maximalmaße beachten, um sich einen ungeplanten Fußweg zurück zum Auto zu ersparen. Nur Taschen bis maximal 30 mal 30 Zentimetern dürfen mitgebracht werden. Am Eingang setzt die Arena neue Körperscanner ein. An den Getränketheken läuft das Bezahlen bargeldlos: Die Arena akzeptiert EC-Karte, Kreditkarte und Mobile Payment.

