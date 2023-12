Anwohner in Sorge wegen Stromausfall: Das sagt die EVO

Oberhausen Im Oberhausener Stadtteil Buschhausen ist der Strom ausgefallen. Ein Detail versetzt Anwohner in Sorge. Energieversorgung Oberhausen reagiert.

Anfang der Woche ist es im Oberhausener Stadtteil Buschhausen zu einem Stromausfall gekommen. Grund war ein „Kabelfehler“ wie die Energieversorgung Oberhausen (EVO) auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Betroffen waren demnach die Haushalte an der Lindner- und der Westmarkstraße sowie in der Westmarksiedlung.

Der Fehler ist behoben, die Techniker der Oberhausener Netzgesellschaft seien unmittelbar nach Eintreten der Störung vor Ort gewesen und hätten den Fehler analysiert und behoben, teilt die EVO mit. Eine Anwohnerin wandte sich auch an unsere Redaktion. Sie berichtet, ihre Stromversorgung sei von 16 bis 1.30 Uhr nachts gestört gewesen. „Alles ist aufgetaut.“

Immer wieder: Bauarbeiter kappen Stromleitungen

Sie und ihre Nachbarn fürchten, dass es zu weiteren Ausfällen kommt, denn in dem betroffenen Bereich seien Bauarbeiten im Gange. Die EVO selbst führt nach eigener Aussage derzeit keine Baumaßnahmen am Stromnetz durch. Aber: „Wir beobachten, dass es im Moment viele Baustellen in Oberhausen gibt, auch in Buschhausen“, erklärt eine Sprecherin. „Wir können versichern: Sollte es zu Beschädigungen unserer Leitungen und damit einhergehenden Ausfällen kommen, sind unsere Kollegen kurzfristig und zuverlässig zur Stelle – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag.“

Bei Bauarbeiten werden immer wieder auch Stromleitungen gekappt. Zuletzt sorgten sie im Sommer dieses Jahres gleich für mehrere Stromausfälle in der Oberhausener Innenstadt. 10.000 Haushalte waren betroffen, darunter das Polizeipräsidium am Friedensplatz und die Helios Klinik St. Elisabeth.

