Arena Oberhausen: Twitch-Star startet großes Kart-Rennen

Papaplatte ist im Internet ein Top-Star und scharrt auf der Streaming-Plattform Twitch mehr als 2,1 Millionen Fans um sich. Am Sonntag, 4. Februar 2024, startet der 26-Jährige in der Arena Oberhausen ein großes Kart-Rennen.

Die Arena Oberhausen hat schon viele Sport-Events gesehen: Eishockey-Elite (Länderspiele, Revier Löwen), Box-Titelkämpfe (Klitschkos) oder Public Viewing zur Fußball-WM (2014 in Brasilien). Nun kommen noch quietschende Reifen und windschnittige Fahrzeuge hinzu. Am Sonntag, 4. Februar 2024, starten in der knapp 13.000 Menschen fassenden Halle neben dem Centro Oberhausen die ersten "Motor Games".

Bei Einzelrennen und Teamwettbewerben sollen sich zwölf Fahrerinnen und Fahrer in Elektro-Karts auf einer Indoor-Rennstrecke messen. Ausgedacht hat sich den ungewöhnlichen Wettbewerb die Internet-Bekanntheit Papaplatte. Der 26-Jährige heißt mit bürgerlichem Namen Kevin Andreas Teller. Beim Live-Streaming-Dienst Twitch gehört er zu den bekanntesten deutschen Gesichtern. Mehr als 2,1 Millionen Fans verfolgen seine Übertragungen.

Motor Games mit Papaplatte: Steven Gätjen moderiert den Arena-Abend

Für seine Motorsport-Sause, die ein wenig an TV-Shows wie "Schlag den Raab" erinnert, hat der Mann aus Bad Saarow bei Berlin weitere in der Szene durchaus bekannte Internet-Akteure gewinnen können. Bislang haben die Macher EliasN97, Willy, Trymacs, LetsHugoTV, Kayla Shyx, Reved, Dave, UnsympathischTV, Dner und Inscope21 angekündigt.

Die neuen "Motor Games" können nicht nur die Fans in der Rudolf-Weber-Arena verfolgen. Der Streaming-Dienst Joyn, ein Ableger der Unternehmensgruppe ProSiebenSat.1, wird den Abend ab 17 Uhr live im Internet übertragen. Steven Gätjen, bekannt aus The Masked Singer, Schlag den Star, Oscars Red Carpet und MTV, moderiert. Sportjournalist Robby Hunke (RTL, DAZN) kommentiert die Rennen.

Motor Games mit Papaplatte: Streaming-Dienst Joyn übertragt vier Stunden lang

Die Arena Oberhausen öffnet gegen 15.30 Uhr die Türen. Die "Motor Games" starten dann um 17 Uhr. Fans sollten laut Veranstalter rund vier Stunden Zeit einplanen. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 29 und 69 Euro. Bislang gibt es im Hallenplan noch reichlich verfügbare Eintrittskarten.

Ganz ohne Motorsport-Erfahrung ist die Arena Oberhausen übrigens doch nicht: Kurz nach der Eröffnung der Multifunktionshalle im Jahr 1996 lud kein Geringerer als Formel-1-Held Michael Schumacher mit RTL und Sponsoren zu einer Motorsport-Gala nach Oberhausen.

