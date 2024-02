Der Verein „Frauen für ein suchtfreies Leben“

Die Selbsthilfegruppen des Vereins „Frauen für ein suchtfreies Leben“ werden von ausgebildeten Gruppenleiterinnen und Suchtkrankenhelferinnen geleitet. Die Gruppentreffen in der Übersicht:

Oberhausen: Gesprächskreis im Haus der Caritas an der Mülheimer Straße 202, Gruppentreffen an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat, 19 bis 21 Uhr

Duisburg: AWO Bauspielplatz, Alexstraße 8, Hobbythek an jedem dritten Dienstag im Monat, 18 bis 21 Uhr. Gesprächskreis an jedem ersten Dienstag im Monat, 19 bis 21 Uhr

Dinslaken: Edith-Stein-Haus, Duisburger Straße 98, Gesprächskreis an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat, 19 bis 21 Uhr. Djemben-Relax an jedem zweiten Dienstag, 19 bis 21 Uhr. Sonntagstreff an jedem dritten Sonntag im Monat, 11 bis 14 Uhr.

Die Mitglieder des Vereins haben außerdem die Möglichkeit, Seminare zur Persönlichkeitsbildung zu besuchen und gemeinsam kreativ zu sein. Erst kürzlich haben die Frauen zum Beispiel ein Kochbuch herausgegeben. Viele Angebote des Vereins sind kostenlos. Es gibt aber einen Vereinsbeitrag, der bei etwa 20 Euro im Jahr liegt.

Weitere Informationen gibt es hier: www.frauen-fuer-ein-suchtfreies-leben.de. Oder bei Vera Kufferath unter 02064 604329 oder per Mail an verakufferath@web.de.