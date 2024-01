Aubrey Powell: Unsere Kunst kann mehr als menschliche Augen

Oberhausen Der Foto-Künstler über die Ausstellung „Hipgnosis. Breathe“ in der Ludwiggalerie - und wie er sich von fetten Budgets verführen ließ.

Für gleich vier Tage ist Designer-Legende Aubrey Powell in ein überraschend winterliches Oberhausen gekommen - und musste sich in Düsseldorf erst einmal ein paar warme Sachen kaufen: „So ein Wetter kennen wir in London nicht mehr.“ Der 77-Jährige präsentiert mit der Ausstellung „Hipgnosis. Breathe“ in der Ludwiggalerie eine üppige Werkauswahl der stilbildenden britischen Designagentur, die von 1967 bis 1985 über 400 LP-Cover gestaltete. Vor der versammelten Presse im Schloss Oberhausen beantwortet „Po“ entspannt und druckreif Fragen zu seiner Kunst.

Machte Hipgnosis in seiner 15-jährigen Glanzzeit Kunst oder Gebrauchs-Design?

Der große Umschwung in der Wahrnehmung kam auch für mich mit der Pink Floyd-Ausstellung „Their Mortal Remains“ („Ihre sterblichen Überreste“) im Londoner Victoria & Albert-Museum, die 2017 über 450.000 Menschen besucht haben. Damals wurde wohl allen klar: Es ging nicht um gefällige Verpackung, um freundlich posierende Musiker und fett gedruckte Bandnamen. Storms Philosophie (gemeint ist sein 2013 verstorbener Hipgnosis-Kompagnon Storm Thorgerson) war: „Gute Kunst ist gute Kunst.“ Geld sollte keine Rolle spielen.

Ein voller Meter „Spielfläche“: Der Entwurf für das dreiteilige Klappcover zum Album „Going for the One“ von Yes (1977) basiert auf Aubrey Powells Fotos von Century City in Los Angeles. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Der Untertitel der Ausstellung verweist auf 50 Jahre „Dark Side of the Moon“: Ist das berühmte Prisma auf schwarzem Grund auch Ihr Lieblingsdesign?

Nein, ist es nicht. Unser Ideal und der spannendste Teil unserer Arbeit war es immer, Foto-Montagen zu erschaffen, die vom Vordergrund bis zum Horizont bestechend scharf sind. Das kann in der wirklichen Welt weder eine Kamera noch das menschliche Auge - es ist nur möglich in Collagen. Das „Dark Side“-Prisma aber war eine rein grafische Arbeit - für uns aber ein enormer Glücksgriff. Vorher war Hipgnosis arm; wir arbeiteten 14 Stunden am Tag, um beständig gute Arbeit abzuliefern. Pink Floyd verkaufte 65 Millionen Tonträger von „Dark Side of the Moon“ - und wir hatten einen Namen.

Sehen Sie heute Designer oder Künstler mit Ihrem Hipgnosis-Touch?

Leider nur als Epigonen - und von denen gibt es viel zu viele. Daran bin ich selbst mitschuldig. Nach dem Ende von Hipgnosis ließ ich mich von den enormen Budgets der Werbeagenturen - vor allem in Frankreich - verführen. Sie wollten immer nur Variationen der schon bekannten Motive. Es war sehr schmeichelhaft; aber es war keine Kunst. Damit wurden unsere Bildwelten leider verwässert.

