Aufregung um Video vom Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen

Oberhausen Auf Facebook hat es am Samstagabend eine heftige Debatte um die Sicherheit der Weihnachtsmarktbesucher am Centro Oberhausen gegeben.

Ein Video auf der Facebookseite „Duisburger Nachrichten“ hat am Samstagabend, 16. Dezember, in Oberhausen und seinen Nachbarstädten für großes Aufsehen und hunderte Online-Kommentare gesorgt. Auf dem Video, das am gleichen Tag am Rande des Weihnachtsmarktes am Centro entstanden ist, sind Menschen zu sehen, die über ein Geländer klettern – offenbar, um das Veranstaltungsgelände zeitsparend zu verlassen. Im Hintergrund ist die Rudolf-Weber-Arena zu erkennen. Sie grenzt an den Platz der Guten Hoffnung an, wo der Centro-Weihnachtsmarkt stattfindet.

Hunderte Komentare und eine kontroverse Debatte

Auf der besagten Facebookseite ist von „unglaublichen Szenen“ die Rede, obwohl die Menschen auf dem Video gut erkennbar nicht in Panik sind, sondern ruhig warten, bis sie mit dem Überklettern des recht niedrigen Geländers an der Reihe sind. Fast 600 Kommentare gab es bis Samstagabend, 22 Uhr, zu dem Video. Manche Kommentatoren sprechen gar von Szenen „wie bei der Love Parade“ in Duisburg im Jahr 2010, wo es im Gedränge zu einer Massenpanik mit Toten und Verletzten gekommen war. Andere Kommentatoren weisen solche Vergleiche strikt und teils empört zurück, weil die auf dem Video zu sehenden Menschen weder in Panik noch in Lebensgefahr sind.

Polizei Oberhausen: Keine Einsätze am Samstagabend am Centro

Die Polizei Oberhausen hat auf Anfrage der Redaktion erklärt, dass es am Samstagabend keine Einsätze am Centro oder gar Notrufe von dort gegeben habe. Die Redaktion hat mit Blick auf die heftige Debatte um das Video eine Anfrage an das Centro Management gestellt, um zu klären, ob die Wegeführung im Bereich des Weihnachtsmarktes nun überprüft wird, damit jedes Sicherheitsrisiko bei großem Publikumsandrang ausgeschlossen ist. Eine Antwort stand am späten Samstagabend noch aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen