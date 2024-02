Auto in Flammen: Duisburger Straße Richtung Centro gesperrt

Oberhausen Am Mittwochnachmittag ist ein Auto auf der Duisburger Straße in Oberhausen in Brand geraten. Eine Fahrbahn ist gesperrt, deshalb staut es sich.

Am Mittwochnachmittag ist auf der Duisburger Straße in Oberhausen ein Auto aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. In Richtung Centro, kurz vor der Werksgasthauskreuzung, ist deshalb die Fahrbahn gesperrt. Nach Angaben der Polizei Oberhausen staut es sich deshalb im Feierabendverkehr. Die Sperrung beginnt ab Max-Planck-Ring. Der Verkehr wird über den Max-Planck-Ring umgeleitet.Die Gegenfahrbahn ist frei.

Nachmittags nutzen viele Autofahrerinnen und Autofahrer die Duisburger Straße Richtung Centro, um auf die Konrad-Adenauer-Allee zu gelangen. Von dort aus kann man die Autobahnen 42 und 516 Richtung Sterkrade erreichen.

Die Feuerwehr ist vor Ort und kümmert sich um die Löscharbeiten.

