Autobahn A3: Ausfahrt in Oberhausen-Holten wird gesperrt

Die Ausfahrt der Autobahn A3 Richtung Arnheim wird am Freitag für mehrere Stunden gesperrt.

Oberhausen Autofahrer mit dem Ziel Holten und Umgebung müssen sich an diesem Freitag auf längere Wege einstellen. Die Ausfahrt wird bis 16 Uhr gesperrt.

Pendler müssen sich an diesem Freitag, 19. Januar, bei Holten einen anderen Weg suchen. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, werden in der Auffahrt Oberhausen-Holten in Fahrtrichtung Arnheim die Lärmschutzwände repariert. Deshalb wird die Ausfahrt der A3 gesperrt.

Eine Umleitung über das Autobahnkreuz Oberhausen ist eingerichtet. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten demnach mehr Zeit einplanen.

