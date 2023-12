Autofahrer (29) verliert nach Pkw-Kollision die Beherrschung

Oberhausen Nach der Kollision zweier Autos in Alt-Oberhausen ist es zu einer heftigen Attacke auf einen Unfallbeteiligten gekommen.

Ein Autofahrer hat nach einem Verkehrsunfall in Alt-Oberhausen seinen Unfall-Kontrahenten angegriffen und verletzt.

An sich ist der besagte Unfall an der Wörthstraße/Ecke Marktstraße am Montagmorgen, 18. Dezember, gegen 9.40 Uhr zunächst recht glimpflich verlaufen. So berichtet es die Polizei Oberhausen. Bei der Kollision zweier Autos entstand zwar Sachschaden, es gab aber keine Verletzten.

Polizei: Mann stieg aus und schlug dem Unfall-Kontrahenten ins Gesicht

Trotzdem sei doch noch einer der Unfallbeteiligten verletzt worden, berichtet die Polizeipressestelle. Dies sei mutmaßlich durch den 29-jährigen Unfallverursacher geschehen, der direkt nach der Kollision der beiden Fahrzeuge (ein Opel und ein KIA) die Kontrolle über sich verloren haben, ausgestiegen sei und dem anderen an dem Unfall beteiligten Autofahrer (39) durch das offene Fenster mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen habe.

Als die alarmierten Polizeibeamten kurz darauf das Unfallgeschehen aufnahmen, meldete das polizeiliche Auskunft-System, dass der Angreifer ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs sei. Nun erwarten den 29-Jährigen mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen der Körperverletzung. Die Polizei beziffert den Sachschaden der Pkw-Kollision auf etwa 3000 Euro.

