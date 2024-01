Bauarbeiten: Verkehrsbehinderungen auf Oberhausener Straßen

Drei Straßen in Oberhausen sind von den Rodungsarbeiten der Emschergenossenschaft betroffen.

Oberhausen Die Emschergenossenschaft will neue Regenwasseranlagen bauen. Dafür sind Rodungen notwendig. Das hat Folgen für Oberhausener Straßen.

Die Emschergenossenschaft will in diesem Jahr neue Kläranlagen für Regenwasser im Bereich der A42 auf Oberhausener Stadtgebiet bauen. Um die Bauflächen vorzubereiten, starten voraussichtlich ab Dienstag, 16. Januar, Rodungsarbeiten an drei Straßenzügen. Es handelt sich um die Wittekindstraße, die Arminstraße und die Osterfelder Straße. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Der Bau der Anlagen beginnt allerdings erst später im Jahr. Darüber will die Emschergenossenschaft noch gesondert, aber frühzeitig informieren.

Die Rodungsarbeiten unternimmt der Verband bereits zum jetzigen Zeitpunkt, weil sie „nur in der brutarmen Zeit bis Ende Februar gestattet sind“. Pro Standort sollen die Arbeiten nur ein bis drei Tage dauern.

