Baumaßnahmen führen zu Einschränkungen auf der Linie RE3

Wer am Wochenende 16., 17. und 18. Februar 2024 von Oberhausen nach Düsseldorf fahren will, muss eventuell in Duisburg umsteigen.

Oberhausen Mit dem Zug von Oberhausen nach Düsseldorf? Das wird am Wochenende nach Karneval gar nicht so einfach. Die Details zu den Einschränkungen.

Wer am Wochenende nach Karneval mit dem Zug von Oberhausen nach Düsseldorf fahren will, muss mit Einschränkungen rechnen. Aufgrund von Baumaßnahmen halten die Züge der Linie RE3 weder am Düsseldorfer Flughafen noch am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Von Freitag, 16. Februar 2024, um 21 Uhr bis Sonntag, 18. Februar, um 5 Uhr morgens müssen Fahrgäste mit diesen Zielen sich also eine Alternative suchen.

Wie die Eurobahn mitteilt, werden auf der Strecke entlang der Linie RE3 die Gleise erneuert. Darum müssen Fahrgäste aus Richtung Oberhausen am Duisburger Hauptbahnhof umsteigen. Mit den Zügen der Linien RE1, RE6 und S1 können sie Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hauptbahnhof erreichen. Zwei Direktverbindungen mit dem Nahverkehr gibt es sogar noch aus Oberhausen: Der RE5/RRX fährt stündlich in Richtung Koblenz und zurück, der RE19 ebenfalls.

Details zu Ersatzfahrplänen stehen allen Reisenden auf eurobahn.de/baumassnahmen und auf zuginfo.nrw zur Verfügung. Darüber hinaus können sich alle Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 00800 387 622 46 informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen