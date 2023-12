Comeback Beliebter Altweiberball in Oberhausen feiert 2024 Comeback

Oberhausen. Der Altweiberball der Ruhrwerkstatt war über Jahre im Ebertbad Oberhausen beliebt. Nun gehen die Macherinnen neue Wege. So gibt es Tickets.

Viele Jahrzehnte haben die Frauen den Männern gezeigt, wie ihr eigener Karneval funktioniert: 1. FC WIB OB bedeutet übersetzt „Erstes Festkomitee – Weiber inne Bütt Oberhausen“ und deren Sause an Altweiber und dem darauf folgenden Freitag war im Ebertbad Oberhausen meist restlos ausverkauft. Das Ensemble wurde dabei von der Ruhrwerkstatt unterstützt. Doch vor drei Jahren endete der Frohsinn aprupt.

„Nachdem die Ruhrwerkstatt verkündete, ihre über Jahrzehnte finanzielle, praktische und organisatorische Unterstützung nicht mehr leisten zu können, war der Schock groß“, erklärt Christine Perenz von den alternativen Närrinnen. Doch die Anhängerinnen der etwas anderen Karnevalsveranstaltung müssen kein Trübsal blasen. „Durch die große Unterstützung des Zentrums Altenberg und die finanzielle Hilfe durch das Brückenschlag-Programm kann der Altweiberball 2024 stattfinden.“

Karneval: Weiber inne Bütt - zwei Termine im Zentrum Altenberg

Zwei Termine stehen zum Comeback nun im soziokulturellen Zentrum an der Hansastraße im Kalender. Am Donnerstag, 8. Februar 2024, und Freitag, 9. Februar 2024, wird jubiliert. Und der Vorverkauf ist wie erwartet angeschlagen. Auf Nachfrage beim Zentrum Altenberg heißt es: „Es gibt zwar für Freitag noch Restkarten. Doch die Veranstaltung ist so gut wie ausverkauft.“ Höhere Chancen haben Feier-Freundinnen noch für den Donnerstag. Wenn sie nicht trödeln.

Die Tickets werden ausschließlich im Altenberger Büro an der Hansastraße 20 verkauft. Die Vorverkaufsstelle öffnet Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 15.30 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 13.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 25 Euro. Diese können allerdings nur bar und nicht per EC-Karte bezahlt werden. Wer Rückfragen zum Ticket-Kauf hat, kann die Mitarbeiter im Zentrum Altenberg telefonisch 0208/859780 erreichen.

Karneval: Foodtruck versorgt beim Altweiberball hungrige Närrinnen

Der Karneval des 1. FC WIB OB funktioniert losgelöst vom in Oberhausen organisierten Karneval. Prinzen oder Dreigestirn treten nicht auf. Dafür gestalten die Frauen das Programm selbst. Das Programm „Auftritt, Abgang und das Glück dazwischen“ besteht aus Theater-Szenen, Tänzen und Liedern. Anja Balzer übernimmt die künstlerische Leitung. Patricia Lürmann ist DJane. In der Schlosserei wird gefeiert. Im Hof des Zentrums Altenberg sorgt ein Foodtruck für die Verpflegung.

