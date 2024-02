Bombe in Oberhausen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Oberhausen In Oberhausen-Sterkrade muss am Dienstag womöglich eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen.

In Oberhausen-Sterkrade gibt es einen Blindgänger-Verdacht

Am Dienstag, 20. Februar prüfen Experten, um was es sich genau handelt

Im Falle einer Weltkriegsbombe müssen viele Menschen in Sterkrade ihre Häuser verlassen

Der größte Kampfmittel-Räumeinsatz seit Jahrzehnten in Oberhausen hat viele Fragen der Bürgerinnen und Bürger ausgelöst. Sie rufen beispielsweise die zentrale Telefonstelle des Rathauses an (das Bürgertelefon ist erreichbar unter 0208-825-1): Bis Donnerstagnachmittag gingen bereits über 100 Anrufe ein. Sie melden sich aber auch auf der Facebook-Seite der Stadt Oberhausen. Dort beantwortet das Social-Media-Team der Stadtverwaltung die Fragen nach ihren derzeitigen Kenntnissen.

Nicht alle Antworten können so gegeben werden, dass schon jetzt absolute Klarheit herrscht. Denn bisher ist noch nicht einmal sicher, ob es sich bei dem Schatten auf den Luftbildaufnahmen des Zweiten Weltkriegs tatsächlich um eine Bombe handelt, die damals nicht explodiert ist. Um 10 Uhr am Dienstagmorgen, 20. Februar, sollen die Kampfmittel-Fachleute der Bezirksregierung Düsseldorf diese Frage geklärt haben. Es ist allerdings recht wahrscheinlich, dass es sich um eine Weltkriegsbombe handelt. Dann muss ein Gebiet von einem Radius von bis zu 500 Metern evakuiert werden. Den Termin des großen Kampfmittel-Räumtages hat übrigens nicht die Stadt Oberhausen gesetzt, sondern die zuständige Bezirksregierung. Nähere Details gibt es im folgenden Artikel: Weltkriegsbombe? Oberhausen plant Großeinsatz zur Räumung

Hier die bisher eingetrudelten Fragen der Bürger - und die Antworten der Stadt:

Bürger: Warum lässt man sich denn bis Dienstag Zeit? Kann man denn nicht schon jetzt schauen, ob das Ding entschärft werden muss?

Stadt Oberhausen: Nein, das geht leider nicht anders. Würde man jetzt den Fundort öffnen, müsste man wahrscheinlich unmittelbar, also heute, entschärfen. Um euch bereits auf die mögliche Entschärfung und alle notwendigen Maßnahmen vorzubereiten, haben wir die bislang vorhandenen Infos zusammengestellt, etwa hier auf www.oberhausen.de.

Bürger: Bedeutet die Aussage „Die Anwohner müssen bis 17 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben“, dass gewährleistet ist, dass alle Kinder der angrenzenden Schulen an dem Tag noch entsprechende Busverbindungen haben, um nach Hause zu kommen?

Stadt Oberhausen: Schulen und Kindergärten werden im Falle eines Bombenfundes über eine frühere Schließung informiert. Wie lange der ÖPNV über Sterkrade fahren wird, kann aufgrund der noch laufenden Planungen derzeit nicht gesagt werden. Informationen zum ÖPNV am Tag des möglichen Bombenfundes gibt es auf jeden Fall von der Stoag. Wir bitten um etwas Geduld.

Bürgerin: Bei früheren Entschärfungen gab es auch noch einen Umkreis von betroffenen Anwohnern, in dem die Wohnungen nicht evakuiert wurden. Sie sollten nur ihre Wohnungen nicht verlassen.

Stadt Oberhausen: Ja, genau. Im Falle eines Blindgänger-Fundes müssen Gebäude und Wohnung innerhalb des Evakuierungsradius (innerer Kreis) verlassen werden. Im Gefahrenradius (äußerer Kreis) darf sich in Gebäuden aufgehalten werden, allerdings nicht auf den Straßen. In Gebäuden ist sich luftschutzmäßig zu verhalten. Dabei soll man sich in dem Bereich der Wohnung aufhalten, der der Bombe abgewandt ist sowie Türen und Fenster geschlossen halten. Das Radio sollte angestellt sein, hier Radio Oberhausen.

Bürgerin: Ist die Bahnstrecke betroffen?

Stadt Oberhausen: Ja, die Bahnstrecke wäre im Falle eines Kampfmittelfundes betroffen. Genauere Infos werden im Falle der Evakuierungsmaßnahmen bekannt gegeben.

Bürgerin: Wäre das Sophie Scholl Gymnasium betroffen?

Stadt Oberhausen: Wir können die Frage aktuell noch nicht beantworten, da es sich um einen Verdachtsfall handelt und damit auch die potenzielle Größe des Blindgängers noch nicht feststeht. Am Dienstag können wir mehr sagen und werden dann rechtzeitig informieren.

Bürgerin: Für das Johanniter-Krankenhaus sind keine Vorsichtsmaßnahmen irgendwelcher Art vorgesehen?

Stadt Oberhausen: Das Johanniter-Krankenhaus ist informiert. Es würde im Falle eines Bombenfundes außerhalb des Evakuierungsradius liegen.

Bürger: Wenn man in der eigenen Wohnung pflegebedürftig ist oder so krank, dass man nicht aus eigener Kraft laufen oder fahren kann, wie wird die Wohnung dann evakuiert?

Stadt Oberhausen: Man kann einen Transport am Tag der Evakuierung bestellen, wenn man möglichst rechtzeitig die Rufnummer 19222 wählt. Dort werden alle Transport-Wünsche gesammelt, reserviert und organisiert.

Bürger: Wie ist der Ablauf am Tag der Entschärfung, beispielsweise wo werden die Straßen gesperrt?

Stadt Oberhausen: Die erforderlichen Sperr- und Evakuierungsmaßnahmen werden im Falle einer Bombenentschärfung an diesem Tag durch die Einsatzkräfte voraussichtlich ab 10 Uhr eingeleitet. Im Anschluss wird dies vor Ort durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oberhausen sowie Lautsprecherdurchsagen bekanntgegeben. Um einen reibungslosen Ablauf der Evakuierung zu gewährleisten, haben in diesem Fall Anwohnerinnen und Anwohner im Evakuierungsradius ihre Wohnung bzw. ihr Gebäude bis 17 Uhr eigenständig zu verlassen. Im Falle einer Bombenentschärfung wird es auch zu Umleitungen und Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr kommen.

Auch Ärzte haben die Bürger-Hotline angerufen. Sie wollten wissen, ob die Stadt empfiehlt, alle Patienten-Termine abzusagen.

Stadt Oberhausen: Dies hängt von den Ergebnissen der Untersuchung des Bombenverdachtpunkts und dem jeweiligen Evakuierungsradius ab. Wir werden am Dientag, 20. Februar, vormittags darüber informieren. Bis mittags können nach jetzigen Erkenntnissen auf jeden Fall noch Termine wahrgenommen werden.

Wie reagiert Ameos St. Clemens auf die drohende Evakuierung ihres Krankenhauses in Sterkrade?

Bisher bekannt ist, dass St. Clemens die Notfallambulanz schließen wird und Operationen verschoben hat, um am Tag die Zahl der zu transportierenden Patienten so gering wie möglich zu halten. „Die ausgefallenen OPs werden ab Donnerstag nachgeholt“, sagt Ameos-Sprecher Gerald Baehnisch. „Nicht aufschiebbare OPs übernehmen andere Krankenhäuser.“ Sollte eine Vollräumung des Klinikums St. Clemens notwendig sein, „wären zwischen 150 und 250 Patientinnen und Patienten betroffen“. Diese kommen für die Zeit der Entschärfungsmaßnahmen im Ameos Klinikum St. Marien in Osterfeld unter. Baehnisch: „Je nach Dauer des Einsatzes kann sich die Zurückverlegung ins Ameos Klinikum St. Clemens Oberhausen bis in den frühen Mittwochmorgen ziehen.“

Die Notaufnahme des Ameos Klinikums St. Clemens wird nach Angaben der Stadt am gesamten Dienstag, 20. Februar, ab 0 Uhr bis zum Mittwoch, 21. Februar, 8 Uhr außer Betrieb genommen. Der Rettungsdienst Oberhausen wird in diesem Zeitraum Patientinnen und Patienten aus dem Einzugsgebiet in die nächstgelegenen, geeigneten Kliniken transportieren - auch jenseits der Oberhausener Stadtgrenzen. Bürger, die selbstständig eine Notaufnahme aufsuchen müssen, werden gebeten ebenfalls auf andere Kliniken auszuweichen. Das betrifft zum Beispiel auch Schwangere, für die die Kreißsäle im Clemens-Hospital am Dienstag nicht zur Verfügung stehen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen