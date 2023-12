Blitzer in Oberhausen: Polizei misst auch in dieser Woche

Oberhausen Selbst zwischen den Jahren passt die Oberhausener Polizei auf, dass Autofahrer nicht zu schnell über Straßen flitzen - mit ihren Radaranlagen.

Die Oberhausener Polizei lässt auch in dieser Woche zwischen Weihnachten und Neujahr nicht locker, sondern stellt ihre Radarpistolen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet auf. Dabei gibt sie ihre Geschwindigkeitskontrollen nur teilweise bekannt.

Das Geheimnis lüftet das Oberhausener Polizeipräsidium nur an drei Stellen: In dieser Woche stehen die Blitzer der Polizei vor allem in Alt-Oberhausen an folgenden Straßen: Am Mittwoch, 27. Dezember, blitzen die Ordnungshüter an der Virchowstraße. Am Donnerstag, 28. Dezember, an der Düppelstraße und am Freitag, 29. Dezember an der Grenzstraße.

Zu beachten ist auch, dass die Stadt Oberhausen eigene mobile und feste Blitzanlagen unterhält, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind und werden. Die alle Tage wechselnden Standorte der mobilen Blitzer gibt die Stadt im Gegensatz zur Polizei nicht bekannt.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen