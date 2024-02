Bürgerbeschwerde: Trügerische Einbahnstraße in Oberhausen

Ein (zudem noch leicht verdrehtes) Schild „Einbahnstraße“ markiert die Einfahrt in die Oberhausener Dieckerstraße in Höhe von Stiftstraße und Schladstraße.

Oberhausen Ein Oberhausener fühlt sich von der Verwaltung nicht ernst genommen. Grund dafür: eine Beschwerde über eine trügerische Beschilderung.

Ein Oberhausener Bürger hat die Stadt per Oberhausen-App auf eine widersprüchliche Beschilderung an der Dieckerstraße im Oberhausener Schladviertel hingewiesen und fühlt sich dabei von der Verwaltung nicht ernst genommen.

Seit Wochen besteht nach Angaben des Bürgers auf einem Teil der Dieckerstraße (von der Schladstraße bis zur Beckerstraße) eine baustellenbedingte Beschilderung: Von einer Seite sei die Straße nach wie vor als Einbahnstraße gekennzeichnet, auf der anderen Seite sei allerdings die Beschilderung „Verbot einer Einfahrt“ zugedeckt worden. Die Autofahrer rechnen also in diesem Abschnitt nicht mit Gegenverkehr, den es an dieser Stelle aber gleichwohl gibt. Der Bürger formuliert: „Dadurch gibt es immer wieder gefährliche Situationen im Fahrzeugverkehr!“

Bürger sagt: „Ich fühle mich hier nicht ernst genommen“

Er sei davon ausgegangen, so der Oberhausener weiter, „dass in der Oberhausen-App nicht nur falsch entsorgte Hundekot-Tüten, sondern auch Situationen wie die hier geschilderte gemeldet werden sollten“. Doch aus seiner Meldung, die er bereits am 19. Januar abgegeben habe, sei ein längerer Schriftverkehr entstanden, ohne dass vor Ort etwas passiert sei. Der Oberhausener: „Ich fühle mich hier nicht ernst genommen und das mag ja auch anderen schon so ergangen sein. Eine solche App macht ja wohl nur Sinn, wenn diese auch von vielen benutzt wird. Sonst hätte man sich den Aufwand und das Geld für die Erstellung besser sparen können.“

Abgedecktes Schild im weiteren Verlauf der Dieckerstraße „Verbot einer Einfahrt“ (im Bereich an der Beckerstraße). Foto: Leserfoto

In einer ihrer Antworten im Zuge des besagten längeren Schriftverkehrs weist die Verwaltung den Bürger darauf hin, dass sich die derzeit aufgehobene Einbahnstraßen-Regelung lediglich auf einen Teilabschnitt der Dieckerstraße beziehe und dass es dort im weiteren Verlauf derzeit eine Baustelle gebe. Aber all das ist ja auch dem Bürger bekannt. Das Problem der trügerischen Beschilderung ist damit nicht gelöst. Der Oberhausener: „Drei Wochen nach meinem Hinweis ist immer noch nichts passiert, um die Beschilderung zu verbessern.“

