Centro Oberhausen: 55-Meter-Riesenrad wird zum Restaurant

Hochgenuss! Das Riesenrad gehört zur Skyline beim Centro-Weihnachtsmarkt: An bestimmten Tagen können Passagiere dort in luftiger Höhe ein Drei-Gänge-Menü verspeisen.

Oberhausen. Das Riesenrad am Centro Oberhausen lockt viele Touristen an. Nun können Besucher auf 55 Metern Höhe sogar ein Menü schlemmen. So funktioniert’s.

Bis über die Wolken reicht das 55 Meter hohe Riesenrad zwar nicht. Trotzdem können sich Passagiere am Centro Oberhausen ungewöhnliche wie leckere Freiheiten gönnen. Während Essen und Trinken auf Kirmes-Attraktionen sonst eher verboten sind, ist das Schlemmen und Zuprosten im „Eye 55“ jetzt ausdrücklich erwünscht. Zumindest an bestimmten Tagen.

Das Riesenrad mit 42 Gondeln wird zum Teilzeit-Restaurant! Betreiber Thomas Meyer hat sich mit den Gastronomen der VORS GmbH zusammengetan. Dahinter steckt neben dem RWO-Stadionwirt Sebastian Vogt auch der bekannte TV-Koch Stefan Opgen-Rhein.

Centro Oberhausen: Drei-Gänge-Menü serviert auf 55 Metern Höhe

Die Idee für Höhenflieger: Besucherinnen und Besucher mit Schlemmerticket machen es sich in einer der acht eingedeckten Gondeln gemütlich. Während das Riesenrad seine Runden dreht, speisen die Gäste ein vorab gebuchtes Drei-Gänge-Menü.

Das Riesenrad dreht gemächlich seine Runden. Die Fahrt dauert in der Regel mindestens 65 Minuten. Im Einstiegsbereich werden nach und nach neue Speisen in die Gondeln gereicht. Die Gerichte sollen von interessant bis bodenständig reichen. Von Couscoussalat mit mariniertem Gemüse und Limetten-Joghurt-Creme bis zur Hähnchenbrust auf geschmolzenen Tomaten mit Mozzarella überbacken sowie Brokkoli und Rosmarinkartoffeln. Gerichte dampfen vegan oder mit Fleisch.

Es gibt derzeit zwei feste Termine: Montag, 11. Dezember, und Montag, 18. Dezember. Je nach Interesse folgen weitere Dinner-Fahrten. Die Ticketpreise beinhalten Fahrt, Speisen und die Getränke als Flatrate. Pro Person sind es 119 Euro (ohne alkoholische Getränke) oder 129 Euro (mit alkoholischen Getränken).

Centro Oberhausen: Gäste können auch Frühstücks-Termine buchen

Damit bietet das Riesenrad das zweifelsfrei höchste Schlemmerangebot in der Stadt. Der Ausblick könnte nicht nur durch den angrenzenden Weihnachtsmarkt an der Centro-Promenade interessant werden. Vor dem Fahrgeschäft öffnet zudem eine Zelt-Lounge. Dort gibt es ab 17 Uhr einen Empfang samt Aperitif. Ab 18 Uhr geht es in die Schlemmer-Gondeln. Danach können Gäste noch bis 21 Uhr in der Zelt-Lounge verweilen.

Und: Neben den Abendterminen stehen auch Frühstücksfahrten an. Die Preise reichen hier von knapp 100 Euro (für 2 Personen) bis 150 Euro (für 4 Personen). Diese werden meist samstags und sonntags mit den Startzeiten 9 Uhr, 10 Uhr sowie 11 Uhr angeboten.

Die genaue Verfügbarkeit lässt sich über die Internetseite www.eye55.de prüfen und buchen. Das Riesenrad bleibt für reguläre Fahrten geöffnet.

Mehr zum Thema:

-> Centro-Weihnachtsmarkt: Gruselgestalten unterwegs - so kommen sie an

-> Darum zieht das Riesenrad für den Centro-Weihnachtsmarkt um

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen