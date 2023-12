Centro Oberhausen: Diese neuen Shops eröffneten 2023

Neue Mode-Shops, Kinder-Spielhallen und Süßigkeiten-Fachgeschäfte: Im Centro Oberhausen gab es in den Ladenlokalen reichlich Bewegung.

Oberhausen. Die Geschäftsstruktur hat sich im Westfield Centro massiv verändert. Wer eingezogen ist, wo sich die Shops befinden - und was die Zukunft bringt.

Knapp 250 Geschäfte, Restaurants und Imbisse öffnen im Centro Oberhausen. In der Corona-Zeit haben sich einige Filialen zurückgezogen. Doch die Trendwende folgte umgehend: Im vergangenen Jahr öffneten sich Shop-Türen im Akkord. Wir stellen interessante Neuerungen vor.

Jolifin

Seit Januar treibt es ein Kosmetik-Spezialist im Centro-Obergeschoss gegenüber von „O2" bunt. „Jolifin" wirbt mit einer Auswahl von 1200 Farben fürs Nageldesign. Neben Nagelzubehör mit UV-Gelen und Acryl-Produkten, befinden sich Pflegeprodukte wie Handcremes und Nagelfeilen im Portfolio. Im Centro soll sich die größte deutsche Filiale befinden.

Camel aktiv

Sportliche Kleidung zwischen einer Outdoor-Kulisse mit Seekiefer und pulverbeschichtetem Stahl? Im März nimmt „Camel aktiv" mit sportlicher Kleidung für Männer und Frauen den Betrieb auf. Schuhe, Socken sowie Accessoires liegen im Erdgeschoss auf 180 Quadratmetern. Der Eingang befindet sich neben Wormland und Peek & Cloppenburg.

Phase Eight

Kleider, fließende Stoffe und romantische Prints: Damit verspricht die britische Modekette „Phase Eight" neue Impulse. Die Bekleidungsgeschäft aus London verkauft seit Juni im Obergeschoss neben dem Lego Store seine Abend- und Anlassmode, Alltagslooks sowie Accessoires im London-Style.

Zushi Market

Fehlender Zuwachs für die Coca-Cola-Oase war lange ein heißes Eisen: Nun öffnet mit „Zushi Market" zwischen „Curry Carl" und „Mister Chicken" seit Oktober ein frisch dampfender Asia-Imbiss. Der Anbieter spezialisiert sich auf Sushi- und Maki-Speisen. Kunden können sich Reis-Bowles mit Saigon Beef, Broccoli Shrimp oder Wok-Gemüse selbst zusammenstellen.

Cinnamood

Die Eröffnung kam eher wie im Schneckentempo in die Pötte. Nach Verschiebungen nimmt der Süßspeisen-Imbiss „Cinnamood" seit Oktober richtig Fahrt auf. Warteschlangen sind vor der Theke am Mitteldom-Obergeschoss neben „Starbucks" nicht selten. Zimtrollen mit Tiramisu, Pistaziencreme, Spekulatius, Lemon-Ricotta-Cream, Bueno-Haselnuss-Creme und Salted-Caramel-Füllung landen in den Mägen.

Coool - by Kiddieland

Ein Fest für Spielkinder verspricht die Spielhalle „Coool - by Kiddieland", die seit Oktober im Obergeschoss zwischen „Salamander" und „O2" die Spielautomaten einschaltet. In dem bunt dekorierten Ladenlokal geht es um launige Spaß-Videospielen ohne Geldgewinne, Air-Hockey-Tischen und Familien-Rennautomaten.

Adidas

Eine sportliche Größe schießt der Sportartikelriese Adidas seit November in die Shopping-Mall. Sportswear, Bekleidung, Schuhen und Sportausrüstung. Auf 620 Quadratmetern öffnet Adidas mit dem „House of Sports" und neuartigen 3D-Schaufensterfiguren. Adidas verkauft im Erdgeschoss neben New Yorker.

Olymp

Falls Bügeleisen gelangweilt vor sich hin dampfen: Der Hemden-Spezialist Olymp lässt seit November im Obergeschoss neben Mitbewerber Boss auf 150 Quadratmetern die Kassen klingen. Das Unternemen aus Bietigheim-Bissingen wirbt mit Hollywood-Star Gerard Butler für Pullover, Sweat-Shirts, Polo-Shirts und T-Shirts.

House Sweets

Teiggebäck „Twinkies" aus den USA, „Takis Fuego Chips" aus Mexiko oder „TimTams Kekse" aus Australien. Ebenfalls erst seit Dezember geht der Süßigkeitenspezialist „House of Sweets" auf Kalorientour. Das 170 Quadratmeterladen befindet sich samt Candy-Bar im Obergeschoss - zwischen „Vodafone" und „Telekom".

Lush

Schöne Welle! Das Kosmetik-Unternehmen „Lush" hat im Dezember im Centro sein Comeback gegeben. Seifen werden passgenau wie bei einem Käseleib zugeschnitten. Dazu: Duschgel sowie weitere Pflege- und Kosmetikprodukte. „Lush" öffnet im Erdgeschoss zwischen „Hunkemöller" und „Sephora".

Brax

Im Obergeschoss hat sich der Modehändler „Brax ausgebreitet. Seit Dezember liegen zwischen „Boss" und „Olymp" die Pullover, Hosen und Hemden in der Auslage. Auffällig: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wirbt für die Brax-Modelinien.

Juwelier Kraemer

Anhänger schmuckvoller Produkte bekommen beim Juwelier Kraemer wahrscheinlich glänzende Augen. Wenn die Geldbörse stimmt. Ebenfalls im Dezember ist das Kölner Unternehmen im Erdgeschoss zwischen Camp David/Soccx und Butlers eingezogen.

Weitere Neuheiten, plötzliches Aus und der Ausblick

Direkt vor dem Centro Oberhausen ist im September ein liebgewonnener Treffpunkt zurückgekehrt. Das Ökumenische Kirchenzentrum öffnet mit dem Café „Mary & Joe“ am Platz der Guten Hoffnung. Im Centro Oberhausen haben etablierte Turnschuh-Spezialisten ihre Stores erneuert und vergrößert. „JD Sports“ hatte bereits 2022 einen seiner größten deutschen Stores bezogen. Mitbewerber „Snipes“ zog im September 2023 mit doppelter Verkaufsfläche nach. Der Fachhändler „Sport Voswinkel“ zog im März in eine neue Ladeneinheit.

Die Frauen-Modelinie „Onygo“ eröffnete erst im März im Centro. Doch der Abschied steht schon wieder fest: Das Essener Schuhunternehmen Deichmann will sich aus Kostengründen von „Onygo“ trennen. Der Shop soll bis zum 31. August 2024 ausziehen. Unterdessen hat die Zentrale von Karls Erlebnis-Dorf bekräftigt, einen Freizeitpark am Centro eröffnen zu wollen. Der Freizeitpark soll 2025 starten. Gespräche zwischen Centro, Betreiber und Stadt laufen.

