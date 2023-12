Centro Oberhausen: House of Sweets ist da - weitere Neuheit

Oberhausen. Im Centro Oberhausen öffnen sich in der Adventszeit weiter munter die Türchen. Zwei neue Geschäfte werben um Kunden. Das gibt es dort zu kaufen.

Das weiche Teiggebäck „Twinkies“ aus den USA, „Takis Fuego Chips“ aus Mexiko, „TimTams Kekse“ aus Australien oder „Kinder Schokobons Crispy“ aus Dubai: Im Centro Oberhausen steigt die Kalorienbilanz auch außerhalb der Restaurants auf der Centro-Promenade schlagartig an. Der Süßigkeiten-Spezialist „House of Sweets“ hat vor wenigen Tagen die ersten süßen, sauren und salzigen Snacks verkauft.

Die Eröffnung hatte sich zuletzt verzögert (wir berichteten). Nun ist das 170 Quadratmeter große Geschäft mit bunten Verpackungen eingerichtet. Es befindet sich im Obergeschoss kurz hinter dem Centro-Mitteldom. In der direkten Nachbarschaft öffnen das Telekom-Ladenlokal und das Vodafone-Geschäft.

Westfield Centro: „House of Sweets“ bietet auch Candy-Bars an

„House of Sweets“ eröffnet im Westfield Centro erst seinen zweiten Ableger in Nordrhein-Westfalen. Bislang verkaufte das Unternehmen aus dem niedersächsischen Salzgitter in der Umgebung ausschließlich in Dortmund. Einen großen Teil des Absatzes der süßen Speisen nimmt das Onlinegeschäft ein.

„House of Sweets“ konzentriert sich auf importierte Süßigkeiten aus dem Ausland, die es in Deutschland nicht oder nur selten zu kaufen gibt. Auch Überraschungsboxen und Sonderverpackungen von hiesigem Süßkram liegen in den Regalen. Das Unternehmen bietet für Geburtstage, Abschlussfeiern, Hochzeiten und Sportevents zusätzlich sogenannte Candy-Bars (Süßigkeiten-Theken) an.

Westfield Centro: Lush öffnet in einem aufgefrischten Ladenlokal

Ebenfalls in einem neuen Ladenlokal steckt das Kosmetik-Unternehmen Lush. Zwar konnten die Kunden beim international operierenden Händler aus der südenglischen Küstenstadt Poole schon in vergangenen Jahren im Centro einkaufen. Der Laden ist aber gründlich aufpoliert worden.

Lush verkauft im Erdgeschoss des Einkaufszentrums zwischen dem Unterwäschehändler Hunkemöller und dem Make-up-Spezialisten Sephora. Lush wiederum verkauft Seifen und Duschgel sowie weitere Pflege- und Kosmetikprodukte.

