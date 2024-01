„Coffee with a Cop“ ist am Freitag, 19. Januar, am Centro Oberhausen angesagt; hier eine Aktion in Moers im Dezember 2023.

Polizeiaktion „Coffee with a Cop“ am Centro Oberhausen mit diesem Top-Gast

Oberhausen Am Freitag, 19. Januar, startet die Aktion „Coffee with a Cop“ am Centro Oberhausen. Das Publikum darf mit einem Top-Gast rechnen.

Wer mit Oberhausener Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen möchte, ist am Freitag, 19. Januar, in der Neuen Mitte Oberhausen genau richtig: Dort läuft von 10 bis 16 Uhr am Eingang zur Centro-Oase (Luise-Albertz-Platz) die Aktion „Coffee with a Cop“.

Hier erhalten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit Polizistinnen und Polizisten bei einem Kaffee ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Zudem wird gegen 12 Uhr ein prominenter Gast erwartet. „Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich besonders, NRW-Innenminister Herbert Reul am Stand begrüßen zu dürfen“, erklärt die Polizeipressestelle. An einem speziellen Oldtimer-Truck werden die Besucher zudem mit Kaffee, Kakao, Tee und Milchschaum für die ganz kleinen Gäste verpflegt.

Das Ziel: Vorbehalte und Ängste abbauen, mal hinter die Uniform blicken

Egal ob es um eine Frage, einen Hinweis oder gar den Berufswunsch Polizist geht: Bei diesem Termin direkt am Centro Oberhausen können alle Themen angesprochen werden. Die Idee hinter der Veranstaltung stammt aus den USA. Hier laden Polizistinnen und Polizisten bereits seit einigen Jahren die Bürger zu einem Kaffee ein, um ins Gespräch zu kommen. Ein bewährtes Rezept, um Vorbehalte oder Ängste abzubauen und mal hinter die Uniform zu blicken, meint die Polizei, die alle Interessierten einlädt, dabei zu sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen