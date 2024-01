Am Freitagabend suchte die Polizei mit einem Hubschrauber in Oberhausen nach Dieben. (Symbolbild)

Einsatz Darum flog am Freitagabend ein Hubschrauber über Oberhausen

Oberhausen Die Polizei suchte am Freitagabend flüchtige Autoknacker in Oberhausen. Einen der Diebe stellte Polizeihund Cassy mit einem beherzten Biss.

Cassy macht kurzen Prozess: Am Freitagabend (26. Januar) konnte der Polizeihund einen Dieb auf der Flucht in Oberhausen stellen. Cassy biss beherzt zu, die Polizisten konnten den gesuchten 23-Jährigen festnehmen.

Gegen 21.30 Uhr beobachtete ein Anwohner am Freitagabend, wie mehrere Tatverdächtige in Alstaden einen Firmenwagen aufbrachen. Die Tatverdächtigen flüchteten mit einem anderen Auto. Die alarmierte Polizei suchte daraufhin die Täter mit einem Hubschrauber. Auf der Westmarkstraße, in Höhe der A42-Brücke, entdeckten sie den Fluchtwagen. Die zwei Insassen, ein 23 und 26 Jahre alter Serbe, flüchteten zu Fuß weiter.

Nach Biss durch Cassy: 23-Jähriger muss ins Krankenhaus eingeliefert werden

Dank des Einsatzes von Diensthund Cassy konnte die Polizei Oberhausen zwei Diebe stellen. Foto: Polizei Oberhausen

Den 23-Jährigen stellte Diensthund Cassy mit einem Biss. Der Mann wurde leicht verletzt und musste vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Den 26-Jährigen stellten Polizisten in einem Gebüsch.

Im Pkw entdeckten die Beamten mehrere Baumaschinen und hochwertiges Diebesgut. Der Wagen wurde sichergestellt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

