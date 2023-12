Oberhausen: Das sind die zehn schönsten Orte in der Stadt

Der Kaisergarten am Schloss Oberhausen ist eine besondere und beliebte Natur-Oase in der Stadt.

Oberhausen. Oberhausen ist reich an Geschichte, Architektur und unverkennbarem Charme. Welche zehn Orte besonders schön sind und was Sie dort erleben können.

Dreckig und unattraktiv – das verbinden viele Menschen in Oberhausen offenbar mit der Stadt. In einer frisch ausgewerteten Umfrage stellen die Bürger ihrer Heimatstadt kein gutes Zeugnis aus. (>>>Zum Nachlesen: Schmutzig, träge: Das denken Oberhausener über ihre Stadt). Dabei hat Oberhausen viel Schönes zu bieten. Hier eine subjektive Auswahl unserer Redaktion:

1. St.-Antony-Hütte

Wer an der Antoniestraße in Klosterhardt einen Spaziergang unternimmt, taucht tief ein in die Oberhausener Industriegeschichte und erlebt den Stadtnorden von seiner grünsten und schönsten Seite. Hier zeigt das Industriemuseum des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR), warum Oberhausen die Wiege der Ruhrindustrie ist. Die industriearchäologische Ausgrabungsstätte gibt einen einzigartigen Einblick in die Stadtgeschichte. Die St.-Antony-Hütte ist im Jahr 1758 gegründet worden und sorgt heute dafür, dass sich Spaziergänger hier besonders wohlfühlen. Denn: Eine Eisenhütte benötigt Wasser. Und deshalb ist hier schon zur Mitte des 18. Jahrhunderts der Elpenbach aufgestaut worden. Hinter dem Fachwerkgebäude des Museums liegt der so entstandene ehemalige Hüttenteich; gleich nebenan befindet sich ein weiterer Teich mit Wasserfontäne, den man über Holzbohlen umrunden kann. Enten quaken auf dem Teich, die Blätter der Bäume rascheln im Wind und Oberhausen entfaltet hier einen gewissen pittoresken Charme, der im Stadtgebiet nicht allzu häufig zu finden ist. Michael Bresgott

Oberhausen ist die Wiege der Ruhrindustrie, dokumentiert ist dies in der St.-Antony-Hütte im Oberhausener Norden. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

2. Panoramagalerie im Schloss Oberhausen

Der älteste Spruch des Reviers – „Kommense rein, könnense ‘rausgucken“ – ist in der Panoramagalerie besonders verlockend: Hier erlebt man beide Attraktionen des Schlosses Oberhausen auf einen Streich. Drinnen gibt’s (bei freiem Eintritt, also anders als im Großen Schloss) stets liebevoll kuratierte Ausstellungen, aktuell als Bestenauslese aus dem Arbeitskreis Oberhausener Künstler. Und dazu als quasi ständiges „Exponat“ den Blick hinaus in den Kaisergarten. Im Sommer grün, wird es im Herbst erst richtig bunt. Übrigens lohnt auch das „Reingucken“ von der Gartenseite. Denn die Ludwiggalerie hat immer einige Werke so platziert, dass sie auch nach draußen winken und signalisieren: Hier lohnt es sich, reinzuschauen. Ralph Wilms

Vor der Panoramagalerie grünt der Kaisergarten, nach draußen grüßen Gemälde von Walter „Kuro“ Kurowski. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE FotoServices

3. Burg Vondern

Selbstverständlich ist Oberhausen geprägt von seiner industriellen Geschichte. Doch schon im Spätmittelalter herrschte mitunter ein buntes Treiben in der Stadt. Davon zeugt die Burg Vondern in Osterfeld. Architekturbegeisterte werden an der Arminstraße auch Einflüsse der Spätgotik und der Renaissance entdecken. Spaziergänge lohnen sich allemal, zumal es drumherum grünt und blüht. Die nahe Siedlung Vondern bietet einen Blick in die Bergarbeiter-Vergangenheit der Region: mit alten Arbeiterwohnungen, Bürgerhäusern und der ehemaligen Verkaufsanstalt der Gutehoffnungshütte GHH. Nadine Gewehr

Idyllisch im Grünen: die Burg Vondern in Oberhausen. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

4. Der Hiesfelder Wald

Das Naturschutzgebiet Hiesfelder Wald ganz im Norden ist mit seinem alten Baumbestand (einige Buchen sollen bis zu 200 Jahre alt sein) und kleinen Bächen immer einen Besuch wert. Schöne kleinere Wanderwege gibt es auch im Dunkelschlag und im Sterkrader Wald, zwischen Alsfeld, Schmachtendorf und Königshardt. Eine Fahrradtour entlang der HOAG-Trasse und dem grünen Pfad entlang der Emscher über die alten Werksbahngleise zeigt die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive, entlang von Gärten und Hinterhöfen durch viel Grün. Karin Bertram

Der Hiesfelder Wald lockt zum Spaziergang. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

5. Die Ripshorster Kanalbrücke

Eine der schönsten Ecken in Oberhausen ist die Ripshorster Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal. Wer hier den Blick schweifen lässt, wird mit einer weiten Aussicht über das Wasser, viel Grün, den Gasometer und das Kunstwerk „Der Zauberlehrling“ belohnt. Technikbegeisterte freuen sich über die wunderschön geschwungene Bogenbrücke des Konstrukteurs Jörg Schlaich, der auch das Dach des Olympiastadions München konzipierte. Wer als joggender Frühaufsteher an einem nebligen Tag (Seeleute sprechen von unsichtigem Wetter) eines der Frachtschiffe aus dem Nichts auftauchen sieht, wird das als spektakulär empfinden. Marco Fileccia

Die Ripshorster Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

6. Der Westfriedhof

Die Natur genießen, innehalten, nachdenken: Bei einem Spaziergang über den Westfriedhof kann man den stressigen Alltag wunderbar hinter sich lassen. Ein Friedhof ist ein Ort der Stille, des Gedenkens. Sorgen und Nöte werden plötzlich ganz klein, wenn man sich der Vergänglichkeit des Lebens bewusst wird. Doch der Friedhof, der eher einem weitläufigen Park ähnelt, bringt auch Geschichte näher, durch Weltkriegsgräber, die Denkmäler für die Märzgefallenen und die Opfer des Grubenunglücks auf Zeche Concordia zum Beispiel. Auf dem Westfriedhof wurden auch einige bekannte Oberhausener begraben, darunter die „Mutter Courage des Ruhrgebiets“: die ehemalige Oberbürgermeisterin Luise Albertz. Nadine Gewehr

Der Oberhausener Westfriedhof ähnelt an vielen Stellen mehr einer Parklandschaft als einem Friedhof. Foto: Jörg Schimmel / WAZ-Fotopool

7. Das Ebertbad

Womöglich denken beim Stichwort Ebertbad viele auch nach Jahrzehnten noch an „Ganz oder gar nicht“ mit den vier strippenden „Adonissen“ (falls es diesen Plural gibt). Davor kann man auch mal die Augen verschließen und die historische Badeanstalt einfach als Heimstätte des besten Sound-Mixers in Oberhausen zur Kenntnis nehmen: Ob Gesangskunst a cappella, zeitgenössische Jazz-Elite oder junge Klassik – der gute Ton sitzt hier eigentlich immer perfekt. Wäre das gründerzeitliche Gemäuer nicht auch noch so eine Augenweide, könnte man auch schlicht feststellen: Augen zu und genießen. Ralph Wilms

Volles Haus im Ebertbad, keine Badeanstalt klingt schöner. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

8. Der Kaisergarten

In Oberhausen sagen sich Alpaka und Schwarznasenschaf gute Nacht. Das Tiergehege im Kaisergarten ist längst kein Geheimtipp, vor allem in den Sommerferien und an den Schön-Wetter-Wochenenden ist der kleine Zoo daher oft sehr überlaufen. Doch wer Wind und Wetter nicht scheut, wird belohnt: Auch im Herbst lohnt sich ein Ausflug in den Kaisergarten. Hohe Bäume verschlucken einen Großteil des Straßenlärms, die Tiere lassen sich in aller Ruhe beobachten und mit etwas Glück lässt die Herbstsonne die Blätter an den Bäumen bunt und golden glühen. Nadine Gewehr

Kuckuck! Im Kaisergarten warten viele Tiere auf Besuch. Foto: Olaf Fuhrmann / Funke Foto Services GmbH

9. Die Krumme Straße in Holten

Oberhausen – die Fachwerkstadt? Für den äußersten Nordwesten des Stadtgebiets gilt das tatsächlich. Wer über die Krumme Straße in Holten spaziert, glaubt in einem Eifeldörfchen oder im Sauerland zu sein. Hier patrouillieren die Holtener Nachtwächter in der dunklen Jahreszeit, doch hier kann man auch zu anderen Jahreszeiten wunderbar einen kleinen Spaziergang unternehmen – mit einem Abstecher zum nahe gelegenen Kastell, das an die mittelalterlichen Ursprünge des Stadtteils erinnert. Und zudem ist die renaturierte Emscher im bald neu gestalteten Holtener Bruch nicht allzu weit entfernt. Michael Bresgott

Die Krumme Straße in Holten. Nur die Autos im Hintergrund stören das historische Ambiente (Archivbild). Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

10. Die Ruhrwiesen

Die Nachbarstadt Mülheim hat die Ruhr im Namen, aber auch Oberhausen kann zumindest ein kleines Stückchen des Ruhrgebiets-Flüsschens genießen. Die Ruhrwiesen in Alstaden – perfekter Ort für ein idyllisches Picknick, eine schöne Gassirunde mit dem Hund oder einen romantischen Spaziergang im Sonnenuntergang – erreicht man unter anderem über den Ruhrpark mit dem markant bunten Kletterturm für Kinder. Direkt gegenüber, an der Solbadstraße, findet man übrigens die Überreste der Zeche Alstaden – wunderbar restauriert als Forum Zeche Alstaden. Dort locken Konzerte und Lesungen im industriellen Ambiente und Kaffee im Grünen. Nadine Gewehr

Die Ruhr macht dankenswerterweise bei Alstaden einen ausladenden Bogen. So kann auch Oberhausen ein Stück des Ruhrgebiets-Flüsschens genießen. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Service

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen