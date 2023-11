Oberhausen Geringverdiener können ab dem 1. Dezember ein spezielles Ticket kaufen. Was das „Deutschlandticket Sozial“ kostet und wie man es bekommt.

Geringverdiener können ab Freitag, 1. Dezember, ein günstigeres Deutschlandticket kaufen. Das „Deutschlandticket Sozial“ ist monatlich kündbar und kostet 39 Euro. Wie mit dem Deutschlandticket können damit Busse und Bahnen im Nahverkehr genutzt werden.

In Oberhausen ist das Ticket bei der Stoag im Kundencenter oder über die Stoag-App erhältlich. Kaufen können es Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Sie alle müssen einen Berechtigungsnachweis in Form einer Trägerkarte einreichen, der von der zuständigen Behörde am Wohnort ausgestellt wird. Das „Deutschlandticket Sozial“ hat die gleiche Gültigkeitsdauer wie der Berechtigungsnachweis und wird für diesen Zeitraum ausgestellt. Das Enddatum steht auf der Trägerkarte. Das Abo endet dann automatisch an diesem Tag.

Keine Fahrradmitnahme möglich

Wer ein „Deutschlandticket Sozial“ hat, kann zwar in ganz Deutschland fahren, allerdings ist die Mitnahme von einer weiteren Person oder eines Fahrrades nicht möglich. Fahrgäste, die anspruchsberechtigt sind und derzeit ein Deutschlandticket für 49 Euro besitzen, können ihr Abo im Stoag-Kundencenter auf das „Deutschlandticket Sozial“ ändern.

Bei der Kontrolle des „Deutschlandticket Sozial“ muss nur ein gültiger Lichtbildausweis vorgezeigt werden, den Berechtigungsnachweis braucht man nicht. Das bisherige Sozialticket („Mein Ticket“) bleibt im Stoag-Sortiment und kostet weiterhin 34 Euro im Monat. Mehr Infos auf www.stoag.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen