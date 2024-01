Diese gute Idee steckt hinter der Osterfelder „Sozialwoche“

Die hohen Energiekosten machen derzeit vielen Menschen zu schaffen. Die Osterfelder Sozialwoche (24. Februar bis 3. März) will ihnen helfen.

Oberhausen In Oberhausen-Osterfeld wird der Zusammenhalt großgeschrieben. Eine neue Aktion zeigt das gut. Das ist die Idee der „Sozialwoche“.

Die Osterfelder Friseurmeisterin Manuela Krey hat mit Blick auf das Frühjahr ein besonderes Benefiz-Projekt parat: Vom 24. Februar bis 3. März möchte sie die Oberhausenerinnen und Oberhausener zu einer „Sozialwoche“ einladen. Diese Aktion soll Menschen in finanzieller Not helfen, die hohen Energiekosten zu tragen.

Manuela Krey hat das Projekt zusammen mit der Energieversorgung Oberhausen (EVO), der Caritas und weiteren Partnern vorbereitet. „Ich möchte alle Menschen in der Stadt animieren, sich in welcher Form auch immer zu beteiligen“, erklärt die Osterfelderin. Einige Beispiele dazu: Der Friseursalon Krey etwa spendet die gesamte Tageseinnahme vom 28. Februar 2024 für die Aktion. Eine Nachbarin bereitet ein Grünkohlessen für ihre ganze Siedlung zu und sammelt dabei Spenden. Die evangelische Kirchengemeinde Holten-Sterkrade verkauft nach dem Schulgottesdienst Pommes Frites für den guten Zweck. Die evangelische Auferstehungskirchengemeinde startet ein Benefiz-Kaffeetrinken. Viele andere Akteure beteiligen sich an der Oberhausener Sozialwoche ebenfalls.

EVO stellt Energiegutscheine in Höhe von 50 Euro zur Verfügung

Die gesamten Spenden sollen auf ein Caritas-Konto eingezahlt werden, damit alle Beteiligten eine Spendenquittung bekommen können. Die Caritas überweist die Summe an die EVO und diese stellt damit Energiegutscheine in Höhe von jeweils 50 Euro bereit, die auf die verschiedenen Beratungsstellen der Caritas verteilt werden. Dort können sich alle Menschen aus Oberhausen melden, die ihre Energiekosten-Nachzahlung nicht selbstständig begleichen können. Friseurmeisterin Krey: „Es geht uns vor allem um Bürgerinnen und Bürger, die sonst durch das Raster der sozialen Hilfen fallen. Auf diese Weise können sich zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner unbürokratisch helfen lassen.“

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich im Vorfeld bei Manuela Krey melden, Tel. 0160/96657322.

