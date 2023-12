Der Hauptbahnhof in Oberhausen.

Feueralarm Doppelter Alarm am Hauptbahnhof Oberhausen: der Grund

Oberhausen Am Hauptbahnhof Oberhausen gab es am Freitagvormittag zwei Alarmierungen. Reisende strömten aus dem Gebäude. Das war passiert.

Schreck für Reisende am Hauptbahnhof Oberhausen: Am Freitagvormittag ertönte Alarm im Gebäude und an den Gleisen. Menschen strömten auf den Vorplatz des Bahnhofes.

Die Entwarnung kam schnell: Sowohl die Polizei Oberhausen als auch die Bundespolizei bestätigten sehr zügig auf Nachfrage: Fehlalarm. Kurios: Es war nicht der erste Alarm des Tages, der Feueralarm war zuvor schon einmal ertönt. Ebenfalls zum Glück ohne Anlass. Zu großen Einschränkungen im Zugverkehr kam es nicht.

Die Ursache der Fehlalarme ist derzeit noch ungeklärt, so eine Sprecherin der zuständigen Bundespolizei.

