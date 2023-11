Dreister Diebstahl in Oberhausen – Polizei sucht Zeugen

Oberhausen Ein Mann ist in Oberhausen auf offener Straße bestohlen worden. Jetzt sucht die Polizei die beiden Verdächtigen. Hinweise sind gefragt.

Zu einem dreisten Raub ist es jetzt an der Falkensteinstraße in Oberhausen gekommen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Am Mittwoch, 22. November, hat ein Mann einen räuberischen Diebstahl an der Falkensteinstraße in Höhe der Hausnummer 234 gemeldet. Das Überfallopfer war gegen 11.30 Uhr in seinem Elektrokrankenfahrstuhl unterwegs, als laut Polizeibericht plötzlich zwei Verdächtige von hinten auf den Mann zukamen und seine Stoffbeutel aus dem Korb des Krankenfahrstuhls entrissen. Danach flüchtete das Täter-Duo in den Pothmannsweg.

Einer der Täter trug auffällig bunte Sneaker

Die beiden Tatverdächtigen beschreibt der Mann wie folgt: Sie sind etwa 18 bis 25 Jahre alt, rund 170 bis 175 Zentimeter groß und trugen zum Tatzeitpunkt schwarze Jacken mit einer Kapuze sowie dunkle Jeans. Dem Tatopfer fiel zudem noch auf, dass einer der beiden Verdächtigen bunte Sneaker trug.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 bitten mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen auf die beiden Tatverdächtigen unter 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen