Drohung gegen Gesamtschule Osterfeld: Unterricht fällt aus

Oberhausen Die Gesamtschule Osterfeld hat eine Drohung per Mail erhalten. Polizei durchsuchte Gebäude am Mittwochabend. Unterricht fällt am Donnerstag aus.

Die Gesamtschule Osterfeld ist Opfer einer Bedrohung geworden. Am Mittwochabend (10. Januar) durchkämmten Einsatzkräfte der Polizei die Gebäude an der Heinestraße und suchten nach verdächtigen Gegenständen. Am Abend entschied der Schulleiter, dass aus Sicherheitsgründen der Unterricht am Donnerstag ausfällt. „Es besteht derzeit aber keine Gefahr“, sagt Direktor Gregor Weibels-Balthaus dieser Redaktion.

Die Drohung ging per Mail ein. Die Schule informierte daraufhin sofort die Polizei. An der Gesamtschule im Oberhausener Stadtteil Osterfeld werden über 1400 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Sie hatte Weibels-Balthaus über „alle möglichen Kanäle“ noch am Mittwochabend informiert. Am Donnerstag seien daher nur vereinzelt Schülerinnen und Schüler am Schulgelände erschienen. Auch das Lehrpersonal befindet sich am Donnerstag nicht in der Schule.

Nach Drohung gegen Oberhausener Schule: Staatsschutz Essen ermittelt

Nach Angaben des Schulleiters war es die erste Drohung dieser Art. „Das ist ein Novum.“ Der Staatsschutz versucht jetzt, die Hintergründe aufzuklären. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt ein Sprecher der Polizei Essen. Die Behörden kamen nach der Durchsuchungen zum Ergebnis, dass keine Gefährdung vorliegt. „Natürlich nehmen wir solche Fälle immer ernst“, so der Sprecher.

Schulen werden immer wieder Opfer von Bedrohungen. Bei einer Abfrage dieser Redaktion Mitte November bei der zuständigen Bezirksregierung stellte sich heraus, dass es seit September fünf Drohungen gegen Schulen gegeben hatte. Betroffen waren die Friedrich-Ebert-Realschule in Sterkrade, die Heinrich-Böll-Gesamtschule in Schmachtendorf und das Sophie-Scholl-Gymnasium.

