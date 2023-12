Dunkle Weihnachten voller Krisenangst? Das raten die Kirchen

In vielen Oberhausener Kirchen bauen die Gemeinden traditionelle gestaltete Krippen auf, um die Weihnachtsgeschichte für alle zu veranschaulichen: mit Esel, Ochsen, Josef, Maria und dem kleinen Christkind – hier ein Archivfoto der Krippe in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Oberhausen-Sterkrade.

Oberhausen Vertreter der christlichen Kirchen in Oberhausen spüren, dass Ängste und Sorgen in der Bevölkerung zunehmen. Sie versuchen, Hoffnung zu predigen.

In ihrem traditionellen Weihnachts-Grußwort an alle Oberhausenerinnen und Oberhausener betrachten die obersten Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen das Prinzip Hoffnung – und sprechen den Menschen in ängstlichen und wirren Zeiten Mut zu. In einer Ära weltweiter Mega-Krisen bedeute Jesu Geburt, dass uns nicht bange sein müsse. Wir veröffentlichen hier die Interpretation der Weihnachtsbotschaft von Stadtdechant André Müller und Superintendent Joachim Deterding im Wortlaut:

„Der Jesuitenpater Alfred Delp schrieb im Dezember 1944 in seinen Meditationen zu Weihnachten: ,Daß er (...) in unsere Existenz eintritt: nicht nur wie, sondern als einer von uns. (...) Er ist auf unseren Straßen anzutreffen. In den dunkelsten Kellern und den einsamsten Kerkern des Lebens werden wir ihn treffen.‘

„Wenn Gott Mensch wird, dann muss uns nicht bange sein“

Alfred Delp hat in seinem Leben selber die dunkelsten Keller kennengelernt, als er von den Nazis inhaftiert und im Februar 1945 dann auch hingerichtet wurde. Aber bei aller Dunkelheit, die er in dieser Zeit erleben musste, blieb er doch stets dabei, dass er an das Licht glaubte, das mit diesem Menschenkind Jesus in die Welt gekommen ist. Wenn Gott Mensch wird, dann muss uns nicht bange sein – vor Krisen nicht, vor den politischen Wirrungen krankhafter Rechtsradikaler nicht, und vor Gott schon gar nicht. Gott will, dass wir leben, aus diesem Grunde wird er einer von uns. Gott will, dass wir in Frieden leben, in Frieden mit ihm und im Frieden miteinander.

Delp gelang es, in diesen knappen Sätzen den Kern der Weihnachtsbotschaft in einer beeindruckenden Tiefendimension in Worte zu fassen.

Joachim Deterding ist Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Oberhausen. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Für die einen bedeutet die Botschaft von der Menschwerdung Gottes eine intellektuelle Zumutung, die zum Widerspruch herausfordert: Wie soll die ,alles bestimmende Wirklichkeit, die wir Gott nennen‘, ein für allemal in einer konkreten Person der Geschichte Gestalt annehmen können? Für die anderen geht in der Konzentration der Weihnachtsbotschaft auf die Menschwerdung Gottes ein Spezifikum dieser Botschaft verloren, welches gerade die Erzählung von Bethlehems Stall zu bewahren wusste: das Kommen Christi zu den Armen, zu denen, die am Rande der Gesellschaft stehen, symbolisiert in der Geburt Jesu unter ärmlichen Bedingungen und mitten unter den Randständigen.

„Gott kommt zuallererst zu den Ärmsten dieser Welt“

Delp konnte beides zusammendenken. Gerade als Gott kommt er zuallererst zu den Ärmsten dieser Welt. Deshalb ist die Botschaft von der ,Eingeschichtlichung Gottes‘ (Delp) das eigentliche Weihnachtsevangelium, das es auch zukünftig zu übersetzen und zu vermitteln gilt, auch wenn das sich für viele Menschen undenkbar anhört.

Doch was ist an der Botschaft ,Gott ist im Fleische‘ so bedeutsam? Gott nimmt Gestalt an in einem einzelnen Menschen, und darin erhält auch der Leib des Menschen eine herausragende Würde; der Leib einer konkreten Person der Geschichte ist zum herausragenden Ort der Gegenwart Gottes und damit zum eigentlichen Tempel Gottes geworden, der durch keinen anderen Ort, keine andere Stätte göttlicher Gegenwart zu übertreffen ist.

Der Oberhausener Stadtdechant und Propst André Müller. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der unbedingte, vollkommene Schöpfer der Welt, der eine und einzige Gott, macht sich zu einem bedingten, endlichen Dasein, zu einem individuellen Menschen mit einer konkreten Lebensgeschichte, der den Namen Jesus von Nazareth trägt. In ihm, in dessen gesamter Existenz, drückt sich Gott selbst aus und teilt so nicht etwas mit, sondern sich selbst.

Alfred Delp hat aus diesem Glauben Mut geschöpft, unfassbar großen Mut. Auch im Angesicht des drohenden Todes durch die Schergen des Nazi-Reiches hielt er unbeirrt an seinem Glauben fest, einem Glauben, der das Unrecht deutlich beim Namen nennt und auch vor der Gewalt nicht weicht.

„Wir sollten mutig unsere Stadt gestalten“

Wie viel mehr Grund hätten wir heute, mutig unsere Stadt zu gestalten – sind wir doch zu keiner Zeit so bedroht, wie Alfred Delp es war. Wie viel Glaube, wie viel Liebe, wie viel Hoffnung könnten wir weitergeben an diese Welt, wenn wir das eine glauben können: Gott wird Mensch. So wichtig sind wir ihm, dass er diesen mühsamen Weg vom Anfang bis zum Ende geht.

Lassen wir uns ermutigen von diesem Weihnachtsfest. Gehen wir aufeinander zu, statt uns auseinander bringen zu lassen. Nehmen wir das Leben in dieser Stadt mutig in die Hand, statt uns einreden zu lassen, alles sei schlecht. Mut statt Angst, das ist die weihnachtliche Botschaft.

,Gott ist im Fleische‘, in diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen mit diesen tiefen Gedanken ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, Gottes Segen und Gesundheit für das neue Jahr 2024.

Propst André Müller und Superintendent Joachim Deterding“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen