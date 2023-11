Falscher Bankmitarbeiter nimmt Oberhausenerin EC-Karte ab

Oberhausen Dreister geht es kaum. Ein Betrüger gab sich als Bankmitarbeiter aus und brachte eine Seniorin um ihr Geld. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Die Polizei sucht einen Betrüger, der am 8. Mai 2023 gegen 11 Uhr in Oberhausen zuschlug. Der Tatverdächtige lauerte einer Seniorin an einem Geldautomaten der Sparkasse in Oberhausen auf. Er gab sich als Bankmitarbeiter aus, der der Oberhausenerin angeblich nur behilflich sein wollte.

Die Polizei in Oberhausen sucht diesen Mann. Er soll sich fälschlicherweise als Bankmitarbeiter ausgegeben haben. Foto: WAZ

Ahnungslos händigte die Frau dem falschen Mitarbeiter ihre EC-Karte und ihre Daten aus. Der Täter kassierte im Anschluss Geld an einem der Bankautomaten und machte sich damit dann schnell aus dem Staub.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei

Die Polizei bittet mögliche Zeugen jetzt: „Wenn Sie Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen können, dann melden Sie sich bitte bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21 unter der Telefonnummer 0208-826-0.“

