Wie kommt das? Fast jeder dritte Oberhausener leidet an Rückenschmerzen

Oberhausen. Diese Volkskrankheit hat Oberhausen fest im Griff: Fast jeder Dritte in unserer Stadt leidet an Rückenschmerzen. Was dagegen hilft.

Mehr als 68.000 Oberhausenerinnen und Oberhausener waren 2021 mit Rückenbeschwerden in ärztlicher Behandlung. Dies entspricht fast einem Drittel aller Einwohnerinnen und Einwohner dieser Stadt (32,56 Prozent). Das zeigt der aktuelle Gesundheitsatlas des Wissenschaftlichen Instituts der AOK.

Rückenschmerzen sind danach eines der häufigsten Gesundheitsprobleme in Deutschland: Bundesweit waren 26,2 Millionen Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 betroffen, das sind 31,4 Prozent der Bevölkerung. In NRW waren es 5,9 Millionen und damit sogar 33,1 Prozent der Bevölkerung. Das Rheinland, im Gesundheitsatlas als Landesteil „Nordrhein“ bezeichnet, liegt mit 32,1 Prozent zwischen diesen beiden Werten.

Seit 2017 bleibt die Erkrankungshäufigkeit (Prävalenz) von Rückenschmerzen auf einem konstant hohen Niveau, wobei Frauen stärker betroffen sind als Männer: Von den 3,1 Millionen Menschen im Rheinland, die unter Rückenschmerzen leiden, sind 1,8 Millionen Frauen und 1,4 Millionen Männer; der Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt bei 35,5 Prozent (Frauen) beziehungsweise 28,5 Prozent (Männer).

Selbst viele Jugendliche leiden schon an Rückenschmerzen

Besonders erschreckend: Ärztlich dokumentierte Rückenschmerzen sind bereits bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorhanden, die Häufigkeit chronischer Beschwerden steigt mit dem Alter jedoch deutlich an. Bei Frauen über 65 Jahren ist jede Zweite betroffen, bei Männern wird dieser Wert erst ab einem Lebensalter von 80 Jahren erreicht.

>>>Lesen Sie auch:Oberhausen: Muckibude unter freiem Himmel eröffnet

Was aber kann man dagegen denn nun tun? Bewegung, Sport und die Reduzierung von Übergewicht macht der Report als die wichtigsten Präventionsmaßnahmen aus. Das gelte auch am Arbeitsplatz, der so gestaltet sein sollte, dass Fehlhaltungen und Überbelastungen verhindert werden – auch im Interesse der Arbeitgeber, denn der volkswirtschaftliche Schaden von Ausfällen ist enorm: 14 Prozent der Arbeitsunfähigkeitstage gehen auf Rückenschmerzen zurück. Laut Krankheitskostenstatistik entfielen im Jahr 2020 allein 11,6 Milliarden Euro und damit 2,8 Prozent aller Krankheitskosten auf Rückenleiden.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen