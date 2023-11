Faule Ausrede: Autofahrerin muss dennoch 260 Euro zahlen

Oberhausen Eine Autofahrerin ist in Oberhausen mit 67 statt der erlaubten 30 km/h unterwegs. Die Ausrede der Frau überrascht selbst die Polizei.

Der Oberhausener Polizei ist eine Raserin ins Netz gegangen. Die 34-jährige Frau war mit 67 Stundenkilometern an der Ripshorster Straße unterwegs. Erlaubt sind dort nur 30 km/h.

Die Strafe hat es in sich: 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. So berichtet es die Oberhausener Polizei. Um eine Ausrede war die Fahrerin nicht verlegen: Sie habe gedacht, erlaubt seien 50 km/h. Selbst dann aber immer noch 17 km/h zu schnell unterwegs zu sein, sah sie wohl nicht als besonders großes Problem an.

