Feierabendmarkt im Februar: jeck und lecker im Altenberg

Oberhausen Auch 2024 geht die Reihe der Feierabendmärkte in Oberhausen weiter. Zum ersten Termin im Winterquartier hat sich Karnevals-Besuch angekündigt.

Der erste Oberhausener Feierabendmarkt im neuen Jahr rückt näher: Am Donnerstag, 1. Februar 2024, tischen Gastronomen wieder allerlei Leckereien auf. Und passend zur fünften Jahreszeit kündigt sich jecker Besuch an.

Los geht‘s um 16 Uhr. Karnevalsprinz Jörg I. hat pünktliches Erscheinen angekündigt, gemeinsam mit seinem Gefolge wird er im Eisenlager im Zentrum Altenberg an der Hansastraße aufschlagen. Er wird den jecken Feierabendmarkt eröffnen – eine Premiere!

Karnevalsprinz Jörg I. eröffnet ersten Feierabendmarkt 2024

Veranstalter Heinz Wagner kündigt gleich den zweiten Knaller an: Gegen 18.30 Uhr wird der nächste Besuch in der Halle erwartet. „Die unglaublich temperamentvolle Tanzgarde der 1. KGK aus Königshardt wird den Feierabendmarkt aufmischen“, heißt es in der Ankündigung.

Tobias Janssen will auf den Feierabendmarkt nicht nur selbst mit kölschen Tön‘ die Besucher unterhalten, sondern die Menge auch gleich zum Mitsingen animieren. „Der Glühwein ist bereits angeheizt“, verspricht Wagner. Von Reibekuchen bis Grünkohl, von veganen Burgern bis Currywurst, von der Thai-Frühlingsrolle bis zu „Marcello’s Waffeln“ dürfen sich die Gaumen aber auch auf feste Nahrung freuen.

