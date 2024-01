Die Feuerwehr Oberhausen musste am Dienstagabend zu einem Einsatz am Edeka-Zentrallager ausrücken. Dort standen drei Lkw in Brand.

Feuerwehr Einsatz am Edeka-Zentrallager: Lkw in Brand geraten

Die Feuerwehr Oberhausen ist am Dienstagabend zu einem Einsatz am Edeka-Zentrallager am Goldammerweg ausgerückt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert, nachdem ein Lkw in Brand geraten und das Feuer auf zwei daneben stehende Lkw übergegriffen war. Das sagte der Einsatzleiter Uwe Grans dieser Redaktion. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort. Zur Stunde laufen die Nachlöscharbeiten.

Das Zentrallager wurde im September 2021 nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet. Von hier aus liefert Edeka Rhein-Ruhr mit Lkw die Waren zu den Supermärkten aus. Im Großlager befinden sich rund 16.000 Artikel.

