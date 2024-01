Feuer an Oberhausener Grundschule – Unterricht fällt aus

Am Freitagmorgen ist an der Oberhausener Falkensteinschule ein Feuer ausgebrochen. Niemand wurde verletzt.

Schreck an einer Oberhausener Grundschule: Am Freitagmorgen ist im Lehrerzimmer der Falkensteinschule ein Brand ausgebrochen. Eine Lehrerin hatte das Feuer um kurz nach 7 Uhr bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Glücklicherweise befand sich noch niemand im Gebäude. Allerdings sind das Lehrerzimmer, ein Büro und ein Flur beschädigt. Der Unterricht fällt an diesem Freitag (19. Januar) und am kommenden Montag aus. Die Schule kümmert sich um eine Not-Betreuung.

Neues OGS-Gebäude nicht betroffen

Beim Eintreffen der Feuerwehr Oberhausen war das Lehrerzimmer und der Flur im Erdgeschoss stark verraucht. Mit Atemschutz bahnten sich die Rettungskräfte den Weg und bekämpften den Brand. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Hauptgebäude und im neuen Offenen Ganztags-Gebäude kontrollierten die Feuerwehrleute danach die Schadstoff-Konzentration. Insgesamt war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 19 EInsatzkräften vor Ort. Eine Brandursache nennt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung nicht.

Die Falkensteinschule in Oberhausen: Erst vor kurzem präsentierte die Grundschule ihren neuen Anbau für den Offenen Ganztag (hinten rechts). Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Die Falkensteinschule hatte jüngst einen zwei Millionen Euro teuren Anbau für den Offenen Ganztag erhalten. Erst in dieser Woche stellte Schulleiterin Eva Honickel der Stadtspitze das Gebäude vor. Der Anbau ist zum Glück nicht betroffen. An der Oberhausener Grundschule werden mehr als 200 Grundschulkinder unterrichtet.

