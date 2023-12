Frau verhindert Mordanschlag: Polizei nimmt Verdächtige fest

Oberhausen. Eine Zeugin hat offenbar einen Mordkomplott in Oberhausen verhindert, indem sie zur Polizei ging. Die Beamten nahmen zwei Personen fest.

Eine Frau hat offenbar einen Mordkomplott verhindert. Das berichtet die Polizei Oberhausen am Samstagmorgen. Nach Aussagen der Beamten soll sich die Zeugin am Freitag bei der Dienststelle gemeldet haben und glaubhaft versichert haben, dass ein 43-jähriger Mann zusammen mit einer 51-Jährigen einen Mordanschlag an einem 35-Jährigen plane. Zusätzlich überreichte die Frau den Polizisten und Polizistinnen eine scharfe Schusswaffe mit Schalldämpfer, die sie von dem mutmaßlichen Tatverdächtigen habe. „Spätestens in dem Moment sei den Ernst der Lage“ verdeutlicht worden, so die Polizei.

Mordanschlag in Oberhausen verhindert: Wohnungen durchsucht

Daraufhin wurden weitere Polizeikräfte alarmiert, die die Tatverdächtigen festnahmen. Die Wohnungen, Arbeitsstätten und Fahrzeuge der beiden wurden untersucht. Dabei stellte die Polizei unter anderem Munition, IT-Medien und Kleidungsstücke als Beweismittel sicher. Auch das mutmaßliche Opfer sei laut Einsatzbericht angetroffen worden und über die Pläne in Kenntnis gesetzt und befragt werden. Die Polizei ermittelt weiter zu den Hintergründen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg sollen die beiden Tatverdächtigen am Samstag vor die Haftrichterin kommen. (red)

