Freizeit-Tipps: Angebote in Oberhausen für unter 20 Euro

Topgolf Oberhausen in der Nähe des Centros lockt Sportbegeisterte in die Stadt.

Oberhausen Golfen, Kart fahren, Shoppen, Feiern – Oberhausen hat viele Freizeitaktivitäten zu bieten. Hier gibt es eine Übersicht mit günstigen Angeboten.

Die Freizeitaktivitäten in Oberhausen sind vielfältig. Was kann man erleben, wenn es günstig bleiben soll? Wir haben eine Auswahl an sportlichen, kulinarischen und kulturellen Aktivitäten für Jugendliche und Erwachsene in Oberhausen erstellt – alles für weniger als 20 Euro.

Oberhausen: Freizeitangebote für Sportbegeisterte und Abenteuerlustige

Auf der Driving Range bei Topgolf Oberhausen können Spiel- und Sportbegeisterte ihre Golf-Fähigkeiten unter Beweis stellen. In verschiedenen Spielen können die Besucherinnen und Besucher Punkte sammeln. Golf-Kenntnisse sind dazu nicht erforderlich. Tickets sind ab 30 Euro pro Stunde und Bay erhältlich. Am Wochenende und in den Abendstunden ist es etwas teurer. Eine Bay kann mit bis zu sechs Personen geteilt werden – entspricht somit fünf Euro pro Person. An jedem Wochentag bietet Topgolf ein spezielles Sonderangebot für die Gäste. Besonders interessant für junge Leute: donnerstags gibt es für Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten 50 Prozent auf den Gesamtpreis. Die Hobbygolferinnen und -golfer können sich für 9,90 Euro mit einer Currywurst-Pommes stärken. Softdrinks und alkoholische Getränke gibt es ab 3,90 Euro. Mehr Infos unter topgolfoberhausen.com.

Wer eher in der Miniaturvariante gegeneinander antreten möchte, kann dies auf der Minigolfanlage im Kaisergarten tun. Die traditionelle 18-Loch-Minigolfbahn lässt mit Grubenwagen und Bergbauelementen den Charme des Ruhrgebiets aufleben. Erwachsene zahlen vier Euro, Kinder drei Euro. Mehr Infos unter minigolf-kaisergarten.de. Auch auf der Minigolfbahn im Sterkrader Volkspark können Golfbegeisterte den Schläger schwingen. Die erste Runde auf der 18-Lochbahn kostet für Kinder bis 14 Jahre zwei Euro, Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 2,50 Euro und Erwachsene drei Euro. Jede weitere Runde kostet jeweils 50 Cent weniger. Mehr Infos unter minigolf-am-volkspark.de.

Die Minigolfanlage am Sterkrader Volkspark ist von April bis Ende Oktober geöffnet. (Das Bild entstand im Jahr 2016). Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

In Knippi´s Boling Palace gibt es neben den 20 Bowlingbahnen auch Möglichkeiten zum Darts- und Billardspielen. Auch hier gilt der Ansatz: Je mehr Leute mitspielen, desto günstiger wird es auf der Bowlingbahn pro Person. Besonderes Highlight ist das Discobowling mit Schwarzlicht, das immer freitag- und samstagabends stattfindet. Eine Übersicht mit weiteren Bowlingbahnen rund um Oberhausen gibt es hier.

Für Abenteuerlustige ist die Adventure World im Oberhausener Lipperfeld die ideale Adresse. Ein Adventure Ticket mit vier Stunden Lasertag, Bull-Ride, „Sensation9 VR Simulation“ und Hüpfburgen gibt es für 19,90 Euro. Im direkt angrenzenden Adventure Escaperoom können Freundesgruppen ihr Geschick im Rätsellösen unter Beweis stellen. Die Tickets sind jedoch etwas teurer und kosten 32 Euro. Mehr Infos unter adventure-world-oberhausen.de.

Wer sich mit seinen Freunden auf der Kartbahn messen will, der zahlt bei Jumbo Kart für zwölf Minuten Kartrennen 16 Euro. Auch größere Besuchergruppen können hier um die Wette fahren, diese sollten sich jedoch vorher anmelden. Auf einer Streckenlänge von insgesamt 980 Metern können die Rennfahrerinnen und Rennfahrer in ihren Karts gegeneinander antreten. Helm und Sturmhauben können vor Ort geliehen werden (Sturmhauben kosten 2,50 Euro). Mehr Infos unter jumbokart.de.

Im Ninja-Parcour im Tiger Jump in Oberhausen können sich die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Hangel- und Kletterelementen ausprobieren. Foto: Kerstin Bögeholz / Oberhausen

Der Tiger Jump Trampolinpark in der Nähe vom Centro Oberhausen bietet für Groß und Klein die Möglichkeit, sich auszutoben. Auf über 3500 Quadratmetern Fläche können sich die Besucherinnen und Besucher auf mehr als 100 Trampolinen verausgaben. Außerdem gibt es einen Ninja-Parcour, der mit einem Sprung aus drei Metern Höhe in eine Schnitzelgrube endet. Tickets kosten ab 12,50 Euro pro Person. Mehr Infos unter tigerjump.de.

Ein kostenloses Bewegungsangebot bietet der Bewegungshügel im Revierpark Vonderort. Im Outdoor-Parcour- und Calisthenicsbereich kann man auch gut gemeinsam aktiv werden. Neben dem Fitnessbereich gibt es außerdem einen Kunstrasenfußballplatz und einen Basketballplatz. Adrenalinjunkies können sich auf dem Mountainbike Pumptrack ausprobieren. Auch Trampolinfelder sowie Boulder- und Kletterangebote gibt es im Revierpark.

Im Revierpark Vonderort in Oberhausen gibt es neben Fußball- und Basketballplätzen auch eine Calisthenics-Anlage. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Kulturelle Angebote in Oberhausen für wenig Geld

Die Lichtburg in der Oberhausener Innenstadt ermöglicht einen entspannten Kinoabend für unter 20 Euro. Tickets kosten je nach Wochentag ab neun Euro für Jugendliche (ab zwölf Jahren) und elf Euro für Erwachsene. Für bestimmte Personengruppen gibt es 50 Cent Ermäßigung. Mehr Infos unter lichtburg-ob.de. Karten für das CineStar am Centro gibt es für Erwachsene ebenfalls ab neun Euro. Popcorn und einen Softdrink gibt es für 11,75 Euro dazu. Mehr Infos unter cinestar.de.

Der Gasometer Oberhausen begeistert nicht nur mit einer einzigartigen Aussicht über das Ruhrgebiet, sondern auch mit immer wechselnden Fotoausstellungen. Ab dem 15. März 2024 ist im Gasometer die Ausstellung „Planet Ozean“ zu sehen. Ermäßigt kosten die Tickets elf Euro. Erwachsene zahlen 14 Euro. Mehr Infos unter gasometer.de.

Die Fotoausstellungen im Gasometer ziehen regelmäßig Millionen von Besuchern an. Die letzte Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ lockte mehr als 1,35 Millionen Menschen in das Wahrzeichen der Stadt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Für Kulturbegeisterte bietet die Ludwiggalerie immer wechselnde Ausstellungen. Aktuell läuft eine Ausstellung über surreale Plattencover zum Beispiel von Pink Floyd im Schloss Oberhausen. Ermäßigte Tickets (Schüler, Studenten) kosten vier Euro. Erwachsene zahlen acht Euro. Ein Kombiticket mit dem Gasometer kostet 17 Euro. Mehr Informationen unter ludwiggalerie.de.

Im Theater Oberhausen gibt es regelmäßig wechselnde Aufführungen in den Sparten Schauspiel, open Haus, junges Theater, Theater und Urban Arts. Letztere ist deutschlandweit einzigartig. Ermäßigte Karten für Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten gibt es bereits ab fünf Euro. Mehr Infos unter theater-oberhausen.de.

Restaurants, Cafés und Cocktailbars: Hier gibt es besondere Angebote

Die Promenade am Centro lädt die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein. In den Restaurants und Bars ist von amerikanischen über griechischen und italienischen bis hin zu mexikanischen Spezialitäten ist für jeden etwas dabei, zum Beispiel 60 Seconds to Napoli oder Peter Pane. Auch Cocktailliebhaber werden auf der Centro Promenade für weniger als 20 Euro fündig, beispielsweise während der Happy Hour im Tijuana.

Auch in der Oberhausener Innenstadt gibt es viele Lokale und Bars, um gemütlich einen Kaffee zu trinken und eine Kleinigkeit für unter 20 Euro zu essen. Lokale Cafés – auch mit veganen Alternativen – gibt es zum Beispiel in der Homebar, in Zaza´s Espressobar oder im Fave. Diese laden vor allem durch eine gemütliche Atmosphäre zum Frühstücken oder Mittagessen ein.

Inhaberin Katharina Harten bietet im Fave in der Oberhausener Innenstadt auch pflanzliche Milchalternativen an. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hier kann man in Oberhausen günstig feiern gehen

Wer das Oberhausener Nachtleben genießen möchte, findet im Zentrum Altenberg eine Adresse zum Tanzen und Feiern. Tickets sind je nach Veranstaltung ab fünf Euro erhältlich. Immer wieder finden im Zentrum Altenberg verschiedene Themenpartys (beispielsweise Düster-, Karnevals- oder Poppartys) statt. Mehr Infos unter zentrumaltenberg.de.

Auch das Steffys mit der Turbinenhalle lockt Partygäste – zum Beispiel zu LED- oder Afropartys – in die Feierlocation mit Industrieflair. Die Preise für Veranstaltungen beginnen ebenfalls bei fünf Euro. Mehr Infos unter steffy-oberhausen.de.

