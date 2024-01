Feuerwehr und Notärzte rückten am Donnerstag zu einem Oberhausener Indoorspielplatz aus. Dort war das giftige Gas Kohlenmonoxid ausgetreten. (Archivbild)

Feuerwehr Oberhausen Gasaustritt in Indoorspielplatz: Kind muss ins Krankenhaus

Oberhausen In Oberhausen ist in einem Indoorspielplatz das giftige Gas Kohlenmonoxid ausgetreten. Ein Kind musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In einem Oberhausener Indoorspielplatz ist am Donnerstagnachmittag das giftige Gas Kohlenmonoxid ausgetreten. Als die Feuerwehr Oberhausen alarmiert wurde, hielten sich rund 100 Personen in der Halle auf. Ein Kind musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Insgesamt klagten drei Personen über Übelkeit.

Zunächst hatte am späten Nachmittag ein Kind über Übelkeit geklagt. Die darauf alarmierten Rettungskräfte ermittelten die Kohlemonoxid-Konzentration in dem Gebäude und stellten einen erhöhten Wert fest. Weitere Sanitäter wurden hinzugerufen, die Halle wurde umgehend geräumt. Glücklicherweise blieb es bei drei Personen mit Beschwerden.

Feuerwehr Oberhausen bittet Besucher mit Beschwerden, Klinik aufzusuchen

Um welche Halle es sich handelt, teilte die Feuerwehr in ihrer Mitteilung nicht mit. Warum das giftige und geruchlose Gas austrat, ist derzeit unklar. Fachleute untersuchen jetzt das Gebäude. Die Bauaufsicht hat den Betrieb bis auf Weiteres eingestellt.

Die Feuerwehr bittet Besucherinnen und Besucher, die nachträglich über Übelkeit klagen, vorsorglich das nächste Krankenhaus aufzusuchen.

