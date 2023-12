Gasometer Oberhausen: Umbau bis März - aktuell geschlossen

Oberhausen. Im Gasometer Oberhausen wird aktuell eine neue Ausstellung vorbereitet und die Türen sind zu. Was Sie sonst über die Halle wissen sollten.

Gasometer in Oberhausen: Ausstellungshalle mit Industriecharme.

in Oberhausen: Ausstellungshalle mit Industriecharme. Aktuell wird im Gasometer die neue Ausstellung „Planet Ozean“ aufgebaut.

die neue Ausstellung „Planet Ozean“ aufgebaut. Woher der GasometerOberhausen seinen Namen hat, was die neue Ausstellung zeigt und wo Sie parken können, haben wir zusammengeschrieben.

Der Gasometer steht wie kein zweites Gebäude für die Stadt Oberhausen und die Geschichte des Ruhrgebiets. Das Wahrzeichen ragt in die Luft und erinnert an das, was die Region so groß gemacht hat. Mittlerweile ist es ein Ort des Wissens und der Kultur. Interessantes zum Gasometer und welche Ausstellung aktuell nach Oberhausen lockt.

Was ist eigentlich ein Gasometer?

Der Gasometer in Oberhausen war vor seiner Stilllegung ein Scheibengasbehälter. In ihm wurde Gas gespeichert, gemessen und von dort auch wieder entnommen. So lagerten in ihm Gicht- und Koksgase aus der Stahlproduktion. 1927 wurde mit dem Bau des Gasometers in Oberhausen begonnen. Nach seiner Fertigstellung 1929 war es der größte Gasbehälter Europas. Den zweiten Weltkrieg überstand der Gasometer relativ gut. Kurz nach dem Krieg geriet er aber in Brand und musste daraufhin bis auf die Fundamente abgetragen und neu errichtet werden. 1988 war Schluss für den Gasometer – zumindest in seiner Funktion als Gasbehälter. Seit 1994 fungiert es als Ausstellungshalle mit reichlich eigener Geschichte.

Welche Veranstaltungen finden im Oberhausener Gasometer statt?

Der Gasometer ist viel mehr als nur ein ausrangierter Gasbehälter. Mittlerweile werden im Gasometer regelmäßig Ausstellungen gezeigt. Dazu kommen diverse Veranstaltungen und immer wieder Vorträge. So auch schon von ARD-Meteorologe Sven Plöger und Journalist Ranga Yogeshwar. Außerdem gibt es Führungen durch den Gasometer, in denen seine Geschichte erklärt wird und Besucherinnen und Besucher diese hautnah erleben können.

Wo genau liegt der Oberhausener Gasometer?

Zu finden ist der Gasometer an der Arenastraße 11 in 46047 Oberhausen. Der Gasometer steht direkt am vorbeifließenden Rhein-Herne-Kanal und einige hundert Meter nord-westlich vom bekannten Centro Oberhausen.

Was hat es mit dem Namen des Gasometer auf sich?

Der Name stammt ursprünglich aus dem französischen „gasomètre“, was Gasmesser bedeutet. Somit war der Gasometer zugleich ein Gasbehälter und ein Messgerät bis zu seiner Stilllegung.

Gasometer Oberhausen: Zur Zeit läuft die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Welche Ausstellung laufen aktuell im Gasometer Oberhausen?

Wer sich eine Ausstellung im Gasometer Oberhausen anschauen will, muss sich noch etwas gedulden. Bis zum 15. März wird die neuste Ausstellung mit dem Namen „Planet Ozean“ aufgebaut. Bis Ende November gab es im Gasometer „Das zerbrechliche Paradies“ zu sehen. Hierbei ging es um die „Schönheit der Natur und den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt“ in Form von preisgekrönten Fotos und Videos.

Bei „Planet Ozean“ werden die Besucher in die spannende Unterwasserwelt unseres Planeten eintauchen können. Beleuchtet werden aber nicht nur Meeresbewohner und ihre weiten Lebensräume, sondern auch das Thema Umwelt- und Meeresschutz. Dazu kommt ein besonderes Klangerlebnis, dass im Erdgeschoss des Gasometers installiert wird. „Hier ploppt, knistert, kracht und klopft es, wenn tausende kleinster Krustentiere, lebendige Korallenriffe oder ein Schwarm Kabeljaue belauscht werden können“, wird auf der Internetseite betont.

Lesen Sie auch:Gasometer zeigt die Gefährdung unseres blauen Planeten

In der Vergangenheit gab es bereits Ausstellungen wie „Der Berg ruft“, „Das Auge des Himmels“ und „Blaues Gold“. Viele der Ausstellungen legten ihren Fokus auf die Natur, Umwelt und das Klima. In diese Reihe passt auch die aktuelle Ausstellung im Gasometer Oberhausen.

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen 2007/2008: Ausstellung "Das Auge des Himmels" im Gasometer in Oberhausen. Ein Modell des deutschen Erdbeobachtungssatelliten TerraSAR-X. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Satellitenbild des Kaladan Rivers in der Ausstellung "Das Auge des Himmels" im Gasometer Oberhausen. Foto: Handout / Gasometer Oberhausen

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Blick auf die Ausstellung "Das Auge des Himmels", Satellitenbilder der Erde, im Gasometer Oberhausen. Foto: Jürgen Theobald / WR

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen "Space Imaging", Luftaufnahme des Versuvs in der Ausstellung "Das Auge des Himmels" im Gasometer Oberhausen. Foto: Handout / NRZ

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Computergenerierte Darstellung der Vulkankette der Hawaii-Inseln in der Ausstellung "das Auge des Himmels". Foto: DLR / Gasometer Oberhausen

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Besucherinnen und Besucher bewundern die Luftaufnahme der Namib-Wüste in Namibia im Gasometer Oberhausen in der Ausstellung "Das Auge des Himmels". Foto: Tim Deffte / WAZ

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen 2010: Eröffnung der Ausstellung "Sternstunden, die Wunder des Sonnensystems" im Gasometer Oberhausen. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Erste Einblicke in den Aufbau der Ausstellung "Sternstunden, die Wunder des Sonnensystems" im Gasometer Oberhausen. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Eröffnung der Ausstellung "Sternstunden, die Wunder des Sonnensystems" im Gasometer Oberhausen. Foto: Tom Thöne / FUNEK Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Seit Jahrtausenden betrachten die Menschen das Himmelsgewölbe um zu erfahren, wie die Bewegung der Sterne mit ihrem Schicksal verbunden ist. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen in der unteren Ausstellungsebene haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit in den tiefen des Weltalls zu versinken. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Der Gasometer in Oberhausen zeigt aktuell die Ausstellung "Das zerbrechliche Paradies". Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Ausstellung "Sternstunden, die Wunder des Sonnensystems" im Gasometer Oberhausen zeigt die Vielfalt des Weltalls. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Sonne als zentrales Element der unteren Ausstellungsebene in der Ausstellung "Sternenstunden, die Wunder des Sonnensystems" im Gasometer Oberhausen. Foto: Tom Thönse / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Der größte Mond auf Erden. Eine Skulptur von Wolfgang Volz. Zusehen in der Ausstellung "Sternenstunden, die Wunder des Sonnensystems". Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Ausstellung "Sternstunden, die Wunder des Sonnensystems" zeigt neben Modellen auch alte Globen. Foto: Wolfgang Quickels / WAZ

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Ausstellung "Sternstunden, die Wunder des Sonnensystems" zeigt neben Modellen auch alte Globen. Foto: Wolfgang Quickels / WAZ

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Ausstellung zeigt unser Sonnensystem als gewaltigen Punkt des Werdens und Vergehens und nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise in den Kosmos. Foto: Hayrettin Özcan / NRZ

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen 2011: Ausstelllung "Magische Orte" im Gasometer Oberhausen. Einer dieser magischen Orte ist der Taj Mahal im Sonnenuntergang in Indien. Foto: Corbis / Ocean

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Gewaltig in ihrer Dynamik und doch nur so flüchtig wie eine Meereswelle aus Sand. Es sind 170 Millionen Jahre alte Dünen, die von Salzlösungen durchdrängt und gefestigt wurden. Aber die Nuancenvielfalt des feingeschichteten Sandsteins wird vom Wasser, das dieses Naturwunder hervorbrachte, auch wieder abgetragen. Zu sehen in der Ausstellung "Magische Orte". Foto: Olivier Grunewald / Klartext

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Replik "Der Denker" von Wolfgang Volz unter der Regenwaldbaumskulptur in der Ausstellung "Magische Orte". Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Zu sehen ist die Regenwaldbaumskulptur von Wolfgang Volz in der Ausstellung "Magische Orte" im Gasometer Oberhausen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Mit "Magische Orte" beendet der Gasometer Oberhausen eine Ausstellungsreihe über die Schönheit und Erhabenheit der Erde. Die vorangegangenen Ausstellungen ‚Das Auge des Himmels‘ und, ‚Sternstunden – Wunder des Sonnensystems‘ haben mehr als 1,3 Million Besucherinnen und Besucher begeistert. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen 2013: "Christo: Big Air Package", 18 Jahre nach der Verhüllung des Reichstages und 14 Jahre nach der Abschlussinstallation „The Wall“ für die Internationale Bauausstellung Emscher Park präsentiert Christo im Gasometer Oberhausen ein weiteres außergewöhnliches Kunstprojekt. Der weltweit angesehene Künstler zeigt in dem 117 Meter hohen Industriedenkmal sein "Big Air Package" – die größte bisher geschaffene Innenraumskulptur der Welt. Foto: Wolfgang Volz / Gasometer Oberhausen

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Inneninstallation im Gasometer Innenraum und die Fotoausstellung im unteren Teil des Gasometers, ist bis Ende 2013 zu sehen. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Ausstellung "Big Air Package" von Christo im Gasometer Oberhausen zeigt neben einer Installation auch Bilder. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Das Bild zeigt die Fotoausstellung im unteren Teil des Gasometers in der Ausstellung "Big Air Package" von Christo und war bis Ende 2013 zu sehen. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen 2014/2015: Die kommende Ausstellung "Der schöne Schein", wird hier am Gasometer in Oberhausen mit einem großen Plakat beworben. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Ein Besucher macht eine Aufnahme von der Installation des Künstlers Christo in der Ausstellung "Big Air Package", 2013. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Ausstellung der "Schöne Schein" im Gasometer Oberhausen. Die zweiteilige Ausstellung zeigt eine 320 Grad Projektion der Bremer Künstlergruppe Urbanscreen sowie 150 Reproduktionen künstlerischer Meisterwerke von da Vinci bis Caspar David Friedrichs. Im Bild William Blake Der Alte der Tage von 1794. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Lichtinstallation "320° Licht" von Urbanscreen im Gasometer Oberhausen im Rahmen der Ausstellung "Der schöne Schein", 2014. Foto: Wolfgang Volz / Gasometer Oberhausen

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Besucher und Besucherinnen bewundern die Gemälde in der Ausstellung "Der schöne Schein" im Gasometer Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen 2016/2017: die Ausstellung "Wunder der Natur - die Intelligenz der Schöpfung" im Gasometer Oberhausen zeigt großformatige Fotografien und Filmausschnitte, die das Leben von Tieren und Pflanzen auf der Erde dokumentieren. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Beeindruckende großformatige Bilder von Pflanzen und Tieren sind Teil der Ausstellung "Wunder der Natur" im Gasometer Oberhausen. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Beeindruckende großformatige Bilder von Pflanzen und Tieren sind Teil der Ausstellung "Wunder der Natur" im Gasometer Oberhausen. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Beeindruckende großformatige Bilder von Pflanzen und Tieren sind Teil der Ausstellung "Wunder der Natur" im Gasometer Oberhausen. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Neben den großformatige Bilder finden auch Modelle ihren Platz in der Ausstellung "Wunder der Natur" im Gasometer Oberhausen. Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Dokumentation einer Mohnblume in der Ausstellung "Wunder der Natur". Foto: Tom Thöne / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen 2018/2019: Die Ausstellung "Der Berg ruft" im Gasometer Oberhausen.Das Bild zeigt das Tal der Drei Zinnen in Richtung des Sees Misurina, an der Grenze von Venetien nach Südtirol in den Dolomiten. Foto: mammuth / Getty Images

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Höhepunkt der Ausstellung "Wunder der Natur" ist die, 20 Meter große, im Innenraum des Gasometers, schwebende Erde. Foto: Thomas Wolf / Gasometer Oberhausen

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Eines der vielen Bilder in der Ausstellung "der Berg ruft": Bergwanderung in den italienischen Alpen. Foto: Ralf Gantzhorn / Gasometer Oberhausen

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Eines der vielen Bilder in der Ausstellung "der Berg ruft": On the top of the world. Foto: Jérémie Villet / Gasometer Oberhausen

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Besucherinnen und Besucher bewundern die Fotografien der Ausstellung "Der Berg ruft". Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Blick auf das Model des Mattehorn, das im Gasometer im Maßstab 1:200 kopfüber aufgehängt wurde. Über einen Spiegel im Boden hat man das Gefühl über dem Berg zu schweben. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Blick auf das Model des Mattehorn, das im Gasometer im Maßstab 1:200 kopfüber aufgehängt wurde. Über einen Spiegel im Boden hat man das Gefühl über dem Berg zu schweben. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Zum Jubiläum 25 Jahre Ausstellungshalle Gasometer in Oberhausen ist die Ausstellung "Der Berg ruft" zu besuchen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung "Der Berg ruft". Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen 2021-2023: Die Ausstellung "Das zerbrechliche Paradies". Highlight der Ausstellung ist eine Projektion auf eine riesige Erdkugel. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Neben dem Highlight der Erdkugel, gibt es viele hochqualitative großformatige Fotos, die die schönen aber auch die problematischen Aspekte unserer Welt zeigen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die erste Ausstellung nach der umfangreichen Sanierung des Gasometers zeigt die Schönheit der Natur und den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt. „Das zerbrechliche Paradies“ nimmt die Besucher mit auf eine bildgewaltige Reise durch die bewegte Klimageschichte unserer Erde und zeigt in beeindruckenden, preisgekrönten Fotografien und Videos, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Anthropozäns verändert. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Die Ausstellung "Das zerbrechliche Paradies" ist verlängert bis zum 26.11.2023. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Gasometer Oberhausen - die schönsten Ausstellungen Eine Luftaufnahme zeigt den Gasometer in Oberhausen. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Welche Veranstaltungen gibt es im Gasometer Oberhausen

Im Juni liefen Sportbegeisterte beim Gasometerlauf bis zum Gasometer und sogar die vielen Treppenstufen hinauf. Bereits zum 28. Mal organisierte der im Kaisergarten ansässige Oberhausener Turnverein diese Veranstaltung. Dazu war der Gasometer in diesem Jahr Teil der sogenannten „Extraschicht“, in der im gesamten Ruhrgebiet die Industriegeschichte mit Veranstaltungen gefeiert wurde. Im Gasometer gab es drinnen eine ruhige Lesung und draußen Rock-Musik.

Fotos vom 28. Gasometerlauf Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Fotos vom 28. Gasometerlauf Groß und Klein liefen bei herrlichstem Sonnenschein vom OTV zum Gasometer, einmal die Treppe hoch und wieder runter und wieder zurück. Foto: Kerstin Bögeholz

Wie lange dauert der Besuch im Gasometer?

Für einen Rundgang durch den Gasometer werden von Seiten des Gasometer mindestens zwei Stunden empfohlen. Zu sehen gibt es dabei zwei Ebenen und eine von der zweiten Ebene abgesetzte Manege. Im Inneren ist die Ausstellung untergebracht.

Wie sind die Eintrittspreise im Gasometer?

Erwachsene: zwölf Euro

Kinder (bis fünf Jahre): freier Eintritt

Ermäßigt: neun Euro

Schüler und Lehrer im Klassenverband: 4 Euro pro Person

Familienkarte (zwei Erwachsene und maximal fünf Kinder zwischen sechs und 17 Jahren): 29 Euro

Mini-Familienkarte (ein Erwachsener und maximal zwei Kinder zwischen 6 und 17 Jahren): 26 Euro

Dauerkarte für die gesamte Laufzeit einer Ausstellung: 27 Euro

Kombiticket mit der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen: 15 Euro

Kombiticket mit dem LVR Industriemuseum Oberhausen – Peter-Behrens-Bau: 14,50 Euro

Kombiticket mit dem Visiodrom im Gaskessel Wuppertal: 21,50 Euro

Hier finden Sie die Ticketpreise im Shop des Gasometers

Wann hat der Gasometer geöffnet?

Aktuell ist wegen laufender Umbauarbeiten bis 15. März 2024 geschlossen.

Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr

In den NRW-Ferien/Feiertagen auch am Montag von 10 bis 18 Uhr

Letzter Einlass: 17.30 Uhr

Bei Sonderveranstaltungen können die Öffnungszeiten abweichen

Bei der „Extraschicht“ spielte die Band „Mottek“ Live-Musik am Gasometer. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Gibt es ein gastronomisches Angebot im Gasometer in Oberhausen?

Der Gasometer bietet ein Café mit Muffins, Kuchen, Brezeln sowie kleinen Snacks. In direkter Nähe gibt es unter anderem die Coca-Cola Oase mit zahlreichen Restaurants im anliegenden Centro Oberhausen. Dazu kommen zahlreiche Restaurants wie „Louisiana“, das „Restaurant am Gasometer“ oder das „ALEX Oberhausen“ in direkter Nähe an der Centro-Promenade.

Wie viele Stufen hat die Außentreppe des Gasometers?

Wer die 592 Stufen der Außentreppe erklimmt, wird mit einem Ausblick über das gesamte westliche Ruhrgebiet belohnt. Bei klarem Wetter reicht der Blick vom Rhein bis zur Veltins-Arena des FC Schalke 04. Zum jährlichen Gasometerlauf in Oberhausen wird die Treppe immer zum Hindernis für Läuferinnen und Läufer, denn es geht sämtliche 592 Stufen hinauf.

Wie gelange ich zum Gasometer in Oberhausen?

Mit dem Auto: Über die A 42 fahren Sie bis zur Ausfahrt Oberhausen-Zentrum. Dort fahren Sie weiter in Richtung Zentrum, bis der Gasometer ausgeschildert ist.

Mit dem ÖPNV: Von Oberhausen Hbf fährt jede Bahn und jeder Bus ab Terminal 1 bis zur Haltestelle „Neue Mitte“. Von dort aus ist es ein kurzer Fußweg bis zum Gasometer.

Kann ich am Gasometer parken?

Parkplätze gibt es direkt am Gasometer, darunter auch Behindertenparkplätze direkt vor der Tür. Sonst befindet sich auch das Centro Oberhausen mit 14.000 kostenlosen Parkplätzen in der Nähe, in dem Besucherinnen und Besucher parken können. Außerdem gibt es nicht unweit vom Gasometer auch den Parkplatz an der Europaallee.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen