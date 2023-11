Gegen die Weihnachtshektik: Kinder singen im Supermarkt

Der Edeka-Markt Zurheide an der Oberhausener Luchsstrasse bekommt am 16. Dezember Besuch von einem Kinder-Chor.

Im Supermarkt geht es in der Weihnachtszeit hektisch zu. Eine Oberhausener Grundschule plant deshalb einen entspannenden Auftritt.

Kurz vor Weihnachten wird es in den Supermärkten richtig hektisch: Feste mit den Arbeitskolleginnen stehen an, Plätzchenbacken in Kitas und Schulen und zu Hause müssen organisiert werden. Und am 24. Dezember findet das Organisationschaos feierlich an Heiligabend seinen Höhepunkt. Wie wäre es da mit einem spontanen Weihnachtskonzert? Die Oberhausener Hirschkampschule hilft, zumindest für einen Moment zu entschleunigen: Am Samstag, 16. Dezember 2023, singen 120 Kinder im großen Edeka-Markt an der Luchsstraße Weihnachtslieder. Der Kinder-Chor startet um 10 Uhr.

Die Idee zu diesem Konzert hatte Herrmann Kuhnke. Er ist Musiklehrer an der Hirschkampschule im Stadtteil Walsumermark und hatte eine ähnliche Aktion schon mal vor dem Landgericht in Essen ins Leben gerufen. Diesmal singen Oberhausener Kinder im Edeka Zurheide. „Ich finde es schön, eine Veranstaltung an einem Ort zu machen, wo es nicht erwartet wird.“ Im Supermarkt würde niemand mit Weihnachtsliedern aus Kinderkehlen rechnen.

Kinderkonzert im Supermarkt - Klassiker wie „Alle Jahre wieder“

Als er seine Idee in der Schule vorstellte, waren die Kinder gleich begeistert. Sie üben jetzt Klassiker ein wie „Alle Jahre wieder“. Das kostenlose Konzert dauert etwa eine Stunde. Wenn es danach wieder voller wird an den Kassen, fühlt sich der ein oder andere Kunde vielleicht etwas besinnlicher und entspannter.

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen