Comedy-Programm Geprüfter Deutschlehrer tritt in der Arena Oberhauen auf

Oberhausen. Er berichtet von der Helene-Fischer-Gesamtschule und bespaßt als staatlich geprüfter Deutschlehrer. Das hat Herr Schröder bald in Oberhausen vor.

Einst war er Gymnasiallehrer, heute ist er Comedian. Herr Schröder unterrichtet im Sommer 2024 altersübergreifend in Oberhausen. Der studierte Spaßmacher gastiert in keinem miefigen Klassenzimmer, sondern schaut in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen vorbei.

Am Freitag, 21. Juni 2024, heißt es für seine Fans: Alle antreten zum Nachsitzen! Die Show beginnt um 20 Uhr. Mit oder ohne Pausenaufsicht wird sich sicher noch herausstellen. In seinem Programm geht es nicht mehr um Kreide und Paukerwitze, sondern um moderne Lehrer- und Schülerperspektiven.

Herr Schröder: „Instagrammatik - das streamende Klassenzimmer“

Nach seinem Debüt „World of Lehrkraft – Ein Trauma geht in Erfüllung“ heißt es nun: „Instagrammatik - das streamende Klassenzimmer!“ Eine lange Leitung benötigen Fans diesmal nicht. In die Arena Oberhausen passen bei bestuhlter Formation immerhin rund 10.000 Fans.

„Vieles hat sich verändert an der Helene-Fischer-Gesamtschule: Der Medienwagen hat Netflix, die Schulbücher gibt’s als Podcast und bettlägerige Schüler werden per Livestream zugeschaltet“, stellen die Veranstalter den Lehrplan pragmatisch vor. „Der Lehrermangel wird durch Youtube-Tutorials ausgeglichen: ein Rezo-zialisierungsprogramm mit besseren Klausur-Ergebnissen als je zuvor – das Kultusmysterium ist ratlos.“

Herr Schröder: Von Berlin-Charlottenburg auf die RTL-Comedybühne

Johannes Schröder kommt im Sommer 1973 in Berlin-Charlottenburg zur Welt. In Freiburg studiert er auf Lehramt und wirkt im gymnasialen Schuldienst. Seit 2014 setzt er eigene Comedy-Projekte um. Zunächst im kanadischen Toronto.

In Deutschland tritt er beim „Mannheimer Comedy Cup“ (2015) und beim bekannten „Quatsch Comedy Club“ auf. Zudem räumt er den ersten Preis des „NDR Comedy Contests“ ab. Bei RTL ist eine Aufzeichnung seines Solo-Programms zu sehen.

Der Auftritt in der Arena Oberhausen an der Arenastraße 1 beginnt am Freitag, 21. Juni 2024, um 20 Uhr. Die Tickets kosten knapp 45 Euro.

Mehr zum Thema:

-> Riverdance: So verändert sich die Tanzshow nach 25 Jahren

-> Ben Zucker in Oberhausen: Die Reibeisenstimme kehrt zurück

-> Schlagernacht in Oberhausen: Fehlen der Fete große Stars?

-> Kastelruther Spatzen: Bei diesem Song stürmen Fans zur Bühne

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen