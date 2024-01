Gitarrist und seine Gäste wecken im K 14 die Lebensfreude

Oberhausen Jan Bierther stellt sich mit monatlichen Jazzkonzerten in der soziokulturellen Fabrik einer starken Freitags-Konkurrenz

Jan Bierther stellt sich lässig der Konkurrenz, die an Freitagabenden bekanntlich besonders groß ist - und spielt, beschirmt von seinem Markenzeichen, der Retro-Schiebermütze, mit vielversprechenden Gästen die monatlichen Jazzkonzerte in der Fabrik K 14, Lothringer Straße 64, Deutschlands ältestem soziokulturellem Zentrum.

Zum Auftakt am Freitag, 12. Januar, um 20 Uhr weiß der jungenhafte Schlaks mit der Gitarre eine besonders mondäne Erscheinung an seiner Seite: Myriam-Catharina ist eine beeindruckende Sängerin und Songwriterin aus dem nahen Moers. Ihre Musik verschmilzt einen Hauch von Vintage mit zeitgemäßen Elementen. Sie präsentiert nicht nur eigene Songs, sondern hegt auch eine tiefe Liebe zum Jazz. Beeinflusst von stimmgewaltigen Vorbildern wie Amy Winehouse und Ella Fitzgerald liegt ihre Vorliebe in der Interpretation von Jazz Standards in einem ganz eigenen Stil.

Myriam-Catharina hat als Sängerin zwischen Jazz und Soul-Pop ihren ersten Tonträger veröffentlicht und stellt sich am 12. Januar in der Fabrik K 14 vor. Foto: Myriam-Catharina Weyen / Handout

Das Konzert am Freitag, 9. Februar, um 20 Uhr wird dann zur Begegnung zweier Saiten-Künstler: Jan Bierthers Kollege Ansgar Specht ist schon lange kein Geheimtipp mehr, sondern innerhalb der Jazzszene fest positioniert. Der Gitarrist, der mit seiner groovigen Spielweise das Publikum aufhorchen lässt, ist ein gern gesehener und gehörter Gast in den Jazzclubs. Nach einem Privatstudium bei Philippe Caillat, der ihn hörbar beeinflusst hat, kreierte Ansgar Specht im Laufe der Jahre eine eigene Stilistik zwischen Lounge, Modern Jazz, Bebop, Fusion und Pop. Als Komponist und Produzent punktet er mit bislang sechs Cds und wurde mit viel Lob von der Fachpresse bedacht.

Eine humorvolle Institution am Essener Grillo-Theater

Zu dritt unterhalten „Rezo & Nino“ mit Jan Bierther am Freitag, 8. März, um 20 Uhr im intimen Fabrik-Ambiente. Seit über 23 Jahren unternehmen die beiden, aus Georgien stammenden Künstler Rezo Tschchikwischwili (viele Jahre Schauspieler und humorvolle Institution am Essener Grillo-Theater) und Nino Wijnbergen-Shatberashvili (Sängerin und Pantomime-Schauspielerin) im Duo ihre Streifzüge durch die internationale Liederwelt. Temperamentvoll begeistern sie mit französischen, italienischen oder georgischen Liedern und wecken auch im Winter die Lebensfreude. Rezo ist auch dank des „Tatorts“ aus Münster, eine TV-bekannte und beliebte Größe. Nino hat sich als vielseitige Sängerin im Chanson- und Jazz-Fach einen klangvollen Namen gemacht.

Karten kosten 12 Euro, für „Rezo & Nino“ mit Jan Bierther nur 10 Euro, Tickets per Mail unter: e.s.brieden@gmail.com

