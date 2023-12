Borken. Mehrere Fahrzeuge sind auf der A31 bei Borken kollidiert, eine 53-Jährige starb. Grund war laut Polizei extremes Wetter mit Hagel.

Ein Mensch ist bei einem Unfall mit Dutzenden Fahrzeugen auf der A31 bei Borken ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde bei dem Unfall im Münsterland schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen sagte. Nach derzeitigem Kenntnisstand sei die extreme Wetterlage mit Hagel Ursache für den Unfall gewesen. Der genaue Unfallhergang sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Dafür sei derzeit ein Unfallaufnahmeteam der Polizei am Autobahnkreuz Borken im Einsatz.

Während die Nachrichtenagentur dpa 16 beteiligte Fahrzeuge nennt, zitiert die Nachrichtenagentur AFP die Polizei Münster, gegen 23 Uhr sei es zu einer Massenkarambolage gekommen, an der insgesamt 14 Fahrzeuge beteiligt gewesen seien. Demnach sei die Fahrbahn nach einem heftigen Hagelschauer binnen kurzer Zeit von Eis bedeckt gewesen. Bei dem Todesopfer handele es sich um eine 53-jährige Frau, zwei weitere Menschen seien verletzt worden, einer davon schwer. Die schwerverletzte Person wurde laut dpa ins Krankenhaus gebracht. 21 weitere Menschen wurden von der Feuerwehr betreut, waren aber unverletzt.

Die A31 in Fahrtrichtung Emden sollte nach Angaben der Polizeisprecherin voraussichtlich noch bis in den Samstagmorgen hinein gesperrt bleiben. Die Fahrbahn Richtung Oberhausen bleibt demnach frei. Zuvor hatte die „Borkener Zeitung“ über den Unfall berichtet. Laut Polizei werden die Bergungsarbeiten voraussichtlich noch bis zum Mittag andauern. Der genaue Unfallhergang und die -ursache würden noch untersucht, hieß es von der Polizei.

Vier Unfälle auch auf A2 und A33

Auch auf den Autobahnen A2 nahe Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) und A33 bei Bielefeld ist es nach einem Gewitter zu mehreren Unfällen gekommen. Ein 22-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer und zwei weitere Fahrer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war es in der Nacht zum Samstag wegen des plötzlichen Gewitters mit starken Hagelschauern in weniger als einer Stunde zu vier Unfällen gekommen. „Die Fahrbahnen waren in wenigen Minuten schneeweiß“, hieß es in der Mitteilung.

Der 22-Jährige war auf der A2 in eine Unfallstelle gefahren. Ein 24-jähriger Fahrer war dort während des Hagelschauers mit seinem Wagen in das Auto eines 26-Jährigen gekracht. Der 22-Jährige kam ins Krankenhaus. Bei den Unfällen auf der A33 rutschten die Autos wegen der glatten Fahrbahn von der Straße und krachten in die Seitenschutzplanken. Den durch die Unfälle entstandenen Schaden auf beiden Autobahnen schätzte die Polizei auf etwa 100 000 Euro. (dpa)

