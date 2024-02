Helau 2024! So zieht der Karnevalszug durch Alt-Oberhausen

Oberhausen Wegstrecke, Uhrzeiten, Tipps: Der Höhepunkt des Straßenkarnevals lockt in Oberhausen zehntausende Jecken an. Alle Infos zum City-Karnevalszug.

Wann startet der Karnevalszug 2024 in der Oberhausener Innenstadt?

Der Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval hat bestätigt: Am Tulpensonntag, 11. Februar 2024, setzen sich die Karnevalswagen, Kapellen und Fußgruppen in der Innenstadt in Bewegung. Um 14 Uhr geht es närrisch los.

Über welche Straßen führt der große Karnevalszug in Alt-Oberhausen?

Die närrische Karawane zieht über Hermann-Albertz-Straße, Blumenthalstraße, Grenzstraße, Alsenstraße, Helmholtzstraße, Nohlstraße, wieder Hermann-Albertz-Straße, Havensteinstraße, Christian-Steger-Straße, Düppelstraße, Schwartzstraße, Gerichtstraße, Poststraße, Friedensplatz, Langemarkstraße, Paul-Reusch-Straße bis zum Endpunkt am Saporischschja-Platz.

Wo stellt sich der Karnevalszug für die City Oberhausen auf?

Schon um 12 Uhr stellen sich die Wagen, Kapellen und Fußgruppen auf der Friedrich-Karl-Straße auf. Von dort biegt der närrische Lindwurm für ein erstes dreifach schallendes Helau auf die Hermann-Albertz-Straße ein.

Wie groß ist der Karnevalszug in Alt-Oberhausen?

Kein anderer Jeckentreck in Oberhausen besitzt eine so lange Wegstrecke wie der Karnevalszug in der Innenstadt. Knapp sieben Kilometer müssen die Motto- und Motivwagen am Tulpensonntag zurücklegen. Im vergangenen Jahr schauten sich nach Angaben von Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval und Polizei rund 130.000 Jecken das närrische Treiben an. Gut 70 Zugeinheiten in der Karawane sorgten 2023 für ein Corona-Comeback.

Jeckentrubel auf mehreren Etagen: Auch tänzerisch versierte Fußgruppen sind beim Karnevalszug in Alt-Oberhausen dabei – wie hier die „Blauen Funken“. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Wer feiert beim Karnevalszug in Oberhausen sein Heimspiel?

Der große Umzug in der City gehört nach närrischer Tradition dem Stadtprinzen von Groß-Oberhausen. Prinz Jörg I. (Becker) hat in diesem Jahr die Ehre, zehntausende Karnevalsfans als Gastgeber zu begrüßen. Mit Kamelle als Gastgeschenk!

Welche Stellen am Wegesrand sind besonders beliebt?

Fast schon „Kult-Status“ besitzt unter einigen Karnevalszug-Könnern die „Rathaus-Kurve“ zwischen Schwartzstraße und Düppelstraße. Überhaupt sind die Passagen rund um die Luise-Albertz-Halle meist dicht umlagert. Vor dem Elsa-Brändström-Gymnasium an der Havensteinstraße versammeln sich größtenteils jüngere Zugbesucher. Trotz einer Glasverbotszone ist der Alkoholkonsum hier hoch, die Atmosphäre für Familien mit Kindern nicht geeignet. Wer nach weniger dicht umlagerten Zugstellen Ausschau hält, kann die Ecke Alsenstraße und Grenzstraße ausprobieren.

Eine jecke Empore befindet sich am Sparkassen-Hauptgebäude. Allerdings sind schon alle Zuschauertickets vergriffen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Gibt es zum Karnevalszug in Oberhausen auch eine Tribüne?

Zwischen Luise-Albertz-Halle und NH-Hotel werden die Balkone der Stadthalle zu Karnevalszug-Tribünen umfunktioniert. Meist gibt es hier auch einen Moderator. Die Balkone sind allerdings nur für geladene Gäste bestimmt. Eine Tribüne für jedermann bietet das Traditionskorps „Blaue Funken“ seit dem vergangenen Jahr an der Wörthstraße an. 2023 richtete der Karnevalsverein die Sause gemeinsam mit dem Restaurant „Zu Tisch“ aus. Die Resonanz war überraschend groß. Darum sind alle Plätze in diesem Jahr schon jetzt ausverkauft.

Ist der Karnevalszug in Oberhausen nicht zuletzt ausgefallen?

Ja und nein. Im vergangenen Jahr feierten die Jecken wie gewohnt im Herzen der Stadt. Allerdings fiel der Narrenzug in Alt-Oberhausen nicht nur in den Corona-Jahren 2021 und 2022 aus. Auch Anfang 2020 konnten die Kostümierten nicht in der City zum Umzug gehen – stürmisches Wetter verhinderte den Reigen.

